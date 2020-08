Clases presenciales en San Juan: "Los chicos estaban tímidos y muy contentos"

Celia Velázquez, a cargo de la Dirección del colegio secundario de Tamberias en la provincia de San Juan

En San Juan, 10.470 alumnos de los últimos cursos de la primaria, la secundaria, la educación técnica, de formación profesional y adultos volvieron a clases con un estricto protocolo en 14 de los 19 departamentos de la provincia cuyana., dialogó con, sobre el regreso a las aulas."El lunes retornamos a la escuela con los chicos de 6to año. Solo ese curso pudo volver y tenemos un total de 14 alumnos. Los esperamos muy ansiosos porque era como volver a empezar de nuevo", expresó a"Fue un día muy esperado, con las preocupaciones en torno a la pandemia y a estos meses de angustias, pero con la alegría de saber que volvíamos a nuestro lugar", dijo.Sobre el protocolo que siguen, comentó que "en nuestro establecimiento funcionan cuatro instituciones. Son aulas burbujas para que los chicos tengan el distanciamiento que corresponde, con el profesor en el medio. Todos con barbijos y el docente con mascara y tapaboca"."Los chicos venían muy tímidos, no sabían con lo que se iban a encontrar. Los esperamos, les abrimos las escuelas con cosas nuevas. Desde el lunes tenemos un seguridad en la puerta del establecimiento que nos toma la temperatura y controlarnos", comentó.Y agregó: "Vivimos en un pueblo donde podemos dejar las bicicletas afuera y los autos abiertos. No estamos acostumbrados a tener una seguridad. Los chicos estaban tímidos, temerosos y muy contentos porque volvieron a la escuela"."Es su último año y no lo han podido disfrutar, además del temor propio por lo que les espera el año que viene. Los profesores los estuvimos acompañado de todas las maneras posibles", indicó."Los chicos de 1ro a 5to años siguen teniendo clases virtuales, hasta que podamos volver todos juntos", explicó.La directora, comentó que "de los 19 departamentos de San Juan, 14 pudieron volver a las aulas. Con los chicos que volvieron a la escuela se va a realizar un balance de lo que se trabajó estos meses desde la virtualidad"."Eso nos va a ayudar a ver en qué condiciones y estado están los chicos, vamos a hacer un balance. Los alumnos le pusieron muchas ganas para poder seguir en la escuela y estudiando. Hicieron lo mejor que pudieron.", finalizó.