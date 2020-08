En Rosario, los bares piden extender el horario de atención

Los propietarios de bares de la ciudad Rosario anunciaron que le van a presentar una carta al intendente la próxima semana, con el objetivo de poder extender el horario de atención en los locales. Señalan que en estas condiciones no van a poder mantener las puertas abiertas porque no les alcanza.



Las directivas en el marco de la pandemia por coronavirus los obliga a cerrar a las 23: "Lo ideal es que se trabaje normalmente. El comercio que trabajó de noche que siga trabajando de noche, como siempre", pide Rodolfo Solari, uno de los propietarios.



"Somos una contención para los chicos, acá van a estar contenidos y no en las reuniones clandestinas donde no se cumplen los protocolos. Esto mismo es lo dicen las autoridades, entonces deberían dejarnos extender el horario", amplió Solari.



El vocero de un grupo de cien propietarios que están bajo las mismas condiciones, indicó: "No dan los números, no se hasta cuándo los comercios van a poder seguir manteniendo esta situación. Además, los empleados están bastante asustados, es una situación difícil".



Consultado sobre la respuesta de las autoridades, indicó: "Hemos charlado con el secretario de Salud, Leonardo Caruana y con Sebastián Chale, el secretario de Desarrollo municipal. Ellos nos dijeron que lo van a tratar pero que no deciden únicamente ellos. Por eso vamos a mandar esta carta al intendente", anunció.