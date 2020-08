"No vamos a garantizar hisopados a personas que quieran ir a otra provincia"

En el reporte provincial sobre la situación del coronavirus, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, brindó detalles sobre las estrategias sanitarias que se llevan adelante y dio precisiones sobre la cantidad de pacientes dados de altas.Teniendo en cuenta que en los últimos días Santa Fe exige el certificado de hisopado negativo con una vigencia de 72 horas, a todas las personas que provengan de Paraná, el funcionario sentenció que "son decisiones de esas jurisdicciones, hay que saber que el resultado negativo de un hisopado no determina al cien por ciento la posibilidad de no tener la enfermedad, hay un periodo de incubación y muchas variables que hay que tener en cuenta".En este sentido remarcó: ""."No sutaremos nuestro servicio de salud y utilizar los recursos que no son para nada baratos,", manifestó el funcionario."Cada municipio tiene su estrategia sanitaria para recibir a las personas que regresan de la ciudad de Paraná, toda persona que transita por la capital entrerriana se encuentra en riesgo de contraer el virus", señaló Bachetti.Además, el subsecretario sostuvo que ". Es una herramienta que se utiliza en muchas enfermedades transmisibles, con esto se logra optimizar recursos y hace que se detecten casos rápidamente".", aclaró.Sobre los porcentajes de altas en la provincia, Bachetti dijo que "las personas dadas de alta superan a la cantidad de activos""El 60 por ciento de pacientes ya están recuperados de la enfermedad. Si bien el porcentaje de dados de alta supera a la cantidad de activos, este sistema es bastante dinámico y tiene que ver con las reclasificaciones de alta".