Vecinos se le "engancharon" de la línea eléctrica, pero tuvo que pagar la multa

Foto: ILUSTRATIVA. Crédito: ILUSTRATIVA.

El jueves pasado durante una inspección en La Rioja al 4000, en barrio Roma, en la ciudad de Santa Fe, empleados de la EPE notaron dos conexiones irregulares y, sin demasiadas averiguaciones, asumieron que Diego estaba enganchado. Cuando, en realidad, quienes estaban en una situación irregular eran sus vecinos.

Sin embargo, sin darle muchas explicaciones los trabajadores le sacaron el medidor y lo dejaron sin luz hasta el sábado. Además, tuvo que pagar una multa de 4800 pesos y unos 17 mil para poder volver a conectarse al servicio.



Para este fotógrafo de eventos que en este momento no tiene trabajo no solo fue una situación injusta, sino también muy costosa. Tuvo que pedir dinero prestado para la reconexión y un vecino solidario le instaló el pilar sin costo.

Cuando fue a la EPE para quejarse, reconoció que lo atendieron muy bien, pero no le resolvieron el problema. "Voy a tener que poner un abogado", señaló al móvil de LT10 y agregó "no averiguaron bien, porque el robo también es a la EPE". Fuente: (Lt10).-