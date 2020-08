Si bien fueron habilitados, complejos de Fútbol 5 no abrirán en Gualeguaychú

Conocidas las disposiciones y protocolos para volver a la actividad, tomaron la decisión de no hacerlo. Prefieren esperar una apertura más lógica y regresar con un panorama más claro. Manifestaron que es preferible estar cerrado y no abrir para solamente cuatro personas.Nicolás Rodríguez, arreglaba parte de su alambrado olímpico en el complejo de Avenida Parque, hablaba con gente que pasaba por el lugar y que le preguntaba cuando se podía jugar. "Por el momento no, en estas condiciones no puedo", fue la respuesta, idéntica a la que deben haber respondido los propietarios de otros complejos que se encuentran en la misma situación.Cabe recordar que a través del decreto 2087/2020, la Municipalidad autorizó la actividad de entrenamiento deportivo en canchas de "Fútbol 5 y 7, con un máximo de cuatro (4) personas, bajo el cumplimiento de un protocolo sanitario estricto".Rodríguez, al igual que otros emprendedores en distintos puntos de la ciudad y de la localidad de Pueblo Belgrano, realizaron en mayor o menor escala, una inversión a recuperar con el alquiler de turnos, escuelitas de fútbol, hockey y demás.En definitiva una actividad que no reporta ingresos hace más de cinco meses. Sobre la resolución, Rodríguez dijo que "si bien se trata de un primer paso, es algo de lo que habíamos conversado en la reunión del jueves, donde se estipulaba que los profesores de educación física iban a poder ingresar a las canchas a dar los primeros entrenamientos. Pero la habilitación indica que deberán hacerlo sin pelota y en espacios muy reducidos".Destacó que "esta medida no nos sirve, razón por la que junto a propietarios de otros complejos con los que nos reunimos anoche para evaluar los pasos a seguir. Finalmente decidimos esperar unos días más, posiblemente la semana que viene en la que volverían los entrenamientos de fútbol y hockey sobre césped, que seguramente será con un número mayor a 4 y menor a 10 personas, con la utilización de pelota en el caso del fútbol y del palo y la bocha en el hockey".Resaltó que la decisión de no abrir "fue unánime por parte de todos los propietarios. Todos coincidieron en que de esta manera no se puede trabajar". Rodríguez contó que "una vez que se hizo público el decreto municipal, los celulares se pusieron al rojo vivo con llamados de gente que quería saber cuándo íbamos a abrir los complejos, también en las redes sociales, gente a las cuales les tuvimos que explicar que tenemos que esperar un poco más para hacer una actividad relativamente normal".Contó que "junto a deportes armamos un protocolo que se habilitaría en pocos días, el cual consiste en armar carriles en los cuales se desempeñaría un jugador o jugadora por espacio de una hora, rematando al arco de una de las áreas en la cual se ubicará un arquero. Quien ocupe ese carril podrá ir y venir, por el mismo, durante la hora que dure el turno. Utilizará en el caso del fútbol una pelota que traerá desde su domicilio, mientras que en el hockey lo hará con un palo y una bocha. La distancia entre jugador y jugador será de entre 4 a 5 metros. Después de rematar el arquero devolverá la pelota al carril que corresponde. Con esto queda claro que los riesgos de contagio son mucho menores que si hacemos una fila en el banco o en cualquier otro comercio como la gente que vemos esperando para hacer una compra en cualquier rubro del comercio". (El Día)