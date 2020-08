La Justicia ordenó a PAMI brindar medicamentos a joven con fibrosis quística

Sociedad Advierten demoras en la entrega de medicamentos a paciente con grave enfermedad

El caso de Matías Juárez, un joven de Gualeguaychú de 33 años con fibrosis quística (FQ), se dio a conocer este martes por el reclamo a Pami de parte de la ONG "Alguien como yo FQ" y la Red Argentina de instituciones de FQ.En el petitorio se recriminó que la obra social "no está respondiendo en tiempo y forma" y se pidió con "suma urgencia" un antibiótico (Piperacilian + Tazobactam 4.5 g x 1 amp -56 ampollas en total-).Desde Pami Gualeguaychú respondieron que Matías "está siendo contenido". Anastasia Aramburu, titular de la obra social a nivel local, aseguró aque el inconveniente se debe a que "es un antibiótico sanatorial que se debe autorizar por medio de Pami Central, por el área de prestaciones médicas", por lo que para poder autorizar el medicamento "se le solicita al afiliado que presente documentación actualizada donde demuestre desarrollo de germen sensible a esa droga en cuestión, ya que no se accede a tratamientos empíricos para este tipo de patología".Aramburu agregó que "desde el viernes pasado a la fecha vamos solicitando ya cuatro veces a Pami central la autorización de esa droga, lo cual nos responden todas las veces lo mismo, solicitan el estudio de cultivo actualizado que demuestre que la bacteria a trata sea sensible a esa droga".Quien intercedió en el conflicto, ante un recurso de amparo presentado hace menos de 24 horas por la familia de Matías contra Pami, fue la Justicia Federal.El Juez Hernán Viri resolvió "hacer lugar a la medida cautelar impetrada", ordenando que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), en el plazo de 48 horas, le provea a Matías Juarez sin costo alguno el tratamiento con principio activo Piperacilina ? Tazobactam 4.5 g. (1 ampolla cada 6 días) mientras los médicos especialistas tratantes así lo indiquen en sus recetas por la cantidad de tiempo que deba durar".De esta manera, en menos de dos días Matías debería contar con los medicamentos necesarios para su tratamiento.Además, la Justicia requirió que Pami confeccione un informe, en un plazo de cinco días, circunstanciado sobre los fundamentos y antecedentes de la supuesta negativa de cobertura a Juárez.