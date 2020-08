Vacuna rusa contra el coronavirus: Advierten que falta probarla en fase clave

Internacionales Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus

Especialistas argentinos coincidieron en que es una buena noticia que haya "una vacuna más que parezca funcionar", en referencia al anuncio realizado por Rusia, pero advirtieron que "no se publicaron resultados sobre esa investigación" y que recién se está comenzando la última fase de experimentación, que es la tercera, cuando se prueba en 20 o 30.000 personas para demostrar que es eficaz y ofrece inmunidad."Es excelente que haya una vacuna más que parezca funcionar, cuantas más vacunas haya mejor para todo el mundo", dijo hoy a Télam Radio el biólogo molecular argentino Ernesto Resnik, quien reside en Minnesota, Estados Unidos.Resnik, que también es biotecnólogo, sostuvo que lo que "anunció (Rusia) es un poquito distinto a lo que parece ser"."Rusia aprobó una vacuna que todavía no fue aprobada en fase tres, que es cuando se prueba inmunidad con miles de personas, estamos hablando de 20 o 30.000 personas y se verifica que la vacuna protege del virus y es relativamente inocua", explicó.Pese a eso, el científico aseguró que "no sabemos mucho hasta ahora de la vacuna rusa, porque no se publicaron resultados, pero lo que sabemos es que en la fase anterior (la dos), fue efectiva en producir inmunidad en las personas, aunque son pocas".Al respecto, el investigador aclaró que la vacuna rusa "parece no ser dañina ni tener efectos secundarios y parece producir inmunidad, pero esto se mide en laboratorio, falta la última etapa que es la fase tres"."Rusia lo hace (el anuncio) por motivos políticos, posiblemente internos, para dar tranquilidad a su población, ya que tuvo miles de infectados y es una maniobra geopolítica, que es la de posicionarse como la primera vacuna aprobada del mundo", aseguró.En tanto, Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), afirmó que el anuncio de Rusia sorprendió mucho porque "no están especificados en ningún lado los estudios que se realizaron sobre esta nueva vacuna"."Uno cuando hace una investigación científica debería registrarlo en la Organización Mundial de la Salud (OMS); por eso, lo que se puede llegar a interpretar es que están por ingresar a la fase 3 como las vacunas de China, Estados Unidos y Oxford", dijo a Télam Hojman.El infectólogo señaló que de acuerdo a lo que pudo leer al respecto "se hicieron pruebas y se verificó su poder de inmunidad en un grupo reducido de personas y no más, eso es en fase 2"."Es un error apurar las fases porque puede haber complicaciones, la fase dos busca efectos adversos en poca población; la uno y dos miden seguridad, buscan que no haya efectos adversos graves y cuando no se ve en ningún paciente, se empieza a hacer en poblaciones más amplias y en diferentes grupos de población", detalló Hojman.El especialista instó a que "se cumplan las fases como corresponde y que la salud pública mundial esté por encima de pujas políticas, regionales, de poder o económicas"."Cuando mezclas la política con la salud, perdemos todos", finalizó.En ese sentido, el especialista en inmunología del Conicet Jorge Geffner aseguró hoy que Rusia "no publicó nada sobre los resultados" de la vacuna que hoy anunció Putin y aseguró que eso es "malo" si no se puede afirmar "si es buena" o no lo es."La data que tenemos es que todas las vacunas van a funcionar", dijo Geffner en declaraciones a TN, mientras que con la "la de Rusia tenemos el interrogante porque no podemos decir nada ni bueno ni malo, y no poder decir nada es malo".El integrante de la Unidad Coronavirus diseñada en Argentina por el Ministerio de Ciencia para luchar contra el Covid-19 indicó que las grandes compañías y universidades empezaron en marzo con las fases 1 y 2."Los resultados de esas compañías como Pfizer, Moderna (EE.UU.), o Sinovac (China) fueron publicadas en grandes revistas", ejemplificó."Aparentemente empezaron hace dos meses y cuando hoy lo escuchamos a Putin desde el vamos va mal: produce inmunidad de 'larga duración' y en ningún caso podemos saberlo porque no sabemos cómo va a decaer la respuesta inmune", manifestó."No me daría la vacuna rusa", sentenció, aunque aclaró que esto "no tiene que desvalorizar al resto de las vacunas". (Télam)