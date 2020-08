En día del Nutricionista brindan recomendaciones para una alimentación saludable

Este martes es el día de los nutricionistas

Las recomendaciones de una especialista

Uno de los temas más candentes en este tiempo es que, con la aparición de la Covid-19 y la necesidad de estar en aislamiento, se alteraron mucho los hábitos alimentarios en casa. Si bien se cocinó más y la comida casera estuvo presente, también se comió mayor cantidad y nos movimos menos, lo que provocó el aumento de peso en gran parte de la población.Los nutricionistas concientizan a las personas de la importancia de una buena nutrición para fortalecer el sistema inmune y mantener el mejor estado de salud posible para evitar enfermarnos y pasar a formar parte de los grupos de riesgo.El 11 de agosto se celebra en toda América Latina el Día del Nutricionista, la fecha elegida se debe a la conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero (1877-1963), médico argentino pionero de la nutrición, quien fundó en 1935 la Escuela de Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Escudero marcó un antes y un después en la historia de la nutrición, las entidades y organizaciones relacionadas reconocen su herencia y promulgan su espíritu entusiasta que explica su reconocimiento como "el padre de la nutrición" primero en Argentina y luego el legado se expandió a toda Latinoamérica.Actualmente, la pandemia no solo obligó a la ciencia de la nutrición a adaptarse a las circunstancias a través del manejo de pacientes mediante consultas online, educación alimentaria a través de videollamadas y a las actividades académicas a distancia.dialogó con el programa, respecto de los hábitos alimenticios. "Hay que buscar un equilibrio, uno está pasando diferentes situaciones, de angustia, aburrimiento, de estar cansado de estar así, vamos buscando un consuelo psicológico en la comida. Y después decimos, ¿Y ahora qué? La rutina fue totalmente alterada, el tener que estar en casa y trabajar desde casa, eso nos deja algo súper libre, de ir a la cocina y 'buscar algo'", comenzó explicando.De la misma manera, dijo que "hay alternativas.".Consultada respecto de la chía, dijo "hace bien, en la medida en que esté porcionada, porque forma un gel en su cáscara, ese gel retiene agua, ocupa espacio y no te aporta caloría. Su uno tiene otra patología, constipación, síndrome de intestino irritable o sensible, esto puede hacer mal".