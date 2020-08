Los Auténticos Decadentes reversionaron "El Gran Señor" junto a Los Nocheros

Cuál es la receta para seguir vigente



Los Auténticos Decadentes la banda argentina de ska, formada en 1986, reversionó uno de sus grandes éxitos, junto a Los Nocheros."La reversión fue porque el año pasado en Mendoza nos hicieron un homenaje. La particularidad de este tema, que cuando nosotros comenzamos a ensayarlo, nos imaginábamos que ellos cantaban el coro", expresó aDiego Drmarco, músico."Es un tema viejo que quedó muy vigente. Yo estoy contento de formar parte".Sobre la cuarentena y la falta de actividad, comentó que "antes de que comience el aislamiento, teníamos pensado ir a México y decidimos no viajar. Nosotros hace tiempo que queríamos tomarnos un año sabático, porque viajamos mucho, lamentablemente no fue en la condiciones que queríamos"."Pienso que está bueno hacer un parate, y estar un poco en casa. Descansar de la música y de la noche. Hace mucho tiempo que estamos en esto y está bueno resetearse un poco", dijo.En ese sentido, agregó que "yo por suerte no extraño tanto, por suerte había una sobresaturación de show, entonces estamos todo el tiempo viajando. En casa tengo mis instrumentos y estoy armando mi disco solista, que me están ayudando los Decadentes".Al respecto dijo que "nosotros somos mucho, esa es la receta. Siempre hay alguien que quiere hacer algo nuevo, con mucha pila. También tenemos muchos compositores, entonces siempre aparece una canción nueva"."Lo que nos pasó es que siempre fuimos de a poco y nos costó bastante hacer algunas cosas. Por ejemplo, que nos reconozcan en México, nos llevó mucho tiempo. Todavía hay lugares que no conocemos y siempre hay algo nuevo", mencionó."Hubo dos temas que nos llevaron al éxito, fueron Raquel y Loco, Tu Forma de Ser", dijo.En ese sentido, comentó que "fue todo hecho a pulmón, porque llevaban los disco a las discotecas de la costa y en el verano del 1991 Tu Forma de Ser, la rompió".