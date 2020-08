Colón: Preocupación de vecinos por el deterioro de una reserva natural

Reclamos

En Colón, vecinos juntan firmas por "el grave deterioro" de una Reserva NaturalEl estado de la Reserva Ribereña Costera Sur de Colón motivó la solicitud de un grupo de vecinos al gobierno municipal, del cumplimiento de la Ordenanza Nº 48/2000, por la cual fue declarada Parque Natural y Paisaje Protegido."Es posible atestiguar el grave deterioro, cada vez más pronunciado de la reserva. Cualquier vecino o visitante puede observar actividades expresamente prohibidas en el artículo 2º", asegura el escrito mediante el cual se juntan firmas de colonenses, ciudadanos del departamento, la provincia y países limítrofes. Y a continuación se enumeran "asentamientos humanos, exploración y/o explotación minera, explotación agropecuaria y forestal, caza y pesca", entre otras irregularidades. A lo que suman "el uso de los caminos y senderos como circuito de práctica para el motociclismo, lo cual aumenta aún más el daño al ambiente a la vez que impide al visitante disfrutar del lugar".El objetivo de la ordenanza sancionada hace 20 años, es la conservación del área, evitando usos que puedan poner en peligro la biodiversidad.La Reserva Natural Rivera Sur se encuentra bordeando el río Uruguay, pasando el Arroyo de la Leche, en un área de 3 hectáreas distribuidas a lo largo de la costa (unos 800 metros de frente al río por 35 metros de fondo desde la cota 5).Cuenta con un camino principal que atraviesa la reserva, posibilitando al visitante interactuar con la formación de la Selva en Galería que es distribuida por el Río Uruguay, quien facilita la dispersión de semillas y frutos de diversas especies de árboles, arbustos y enredaderas, además de numerosas especies de mamíferos y de aves que acuden a sus tranquilas costas a nidificar y alimentarse, explica el documento.Finalizados los 800 metros ?y dándole continuidad al área ribereña declarada como reserva natural- se puede continuar el recorrido costero por senderos donde la vegetación se torna más abundante transitando propiedades privadas, las cuales tradicionalmente han permitido el uso recreativo y disfrute general de este paisaje litoraleño, pudiendo llegar así hasta las inmediaciones del Puente Internacional José Gervasio Artigas."A pesar de contar con numerosas especies de flora y fauna, no se observaron carteles de interpretación de este ecosistema impidiendo al turista comprender y diferenciar la gran cantidad de biodiversidad", se menciona.Además, "no se encontró la figura de Recorredor Municipal, quien es el encargado de asesorar a los visitantes y ordenar el estacionamiento entre otras cosas"."El área no cuenta con servicios sanitarios. Tampoco cuenta con políticas de gestión ambiental ni asignación de recursos económicos para su mantenimiento", supo El Entre Ríos."No tiene guardaparques ni está puesta en valor turísticamente. Se observaron personas acampando dentro de la reserva y haciendo fuego", aseguran. Y hacen hincapié en "la falta de acciones de protección y conservación" y en el ingreso a la reserva cuyo puente "no está en condiciones óptimas de seguridad", entre otras cosas.El reclamo surgió como iniciativa en el programa "Batime la Justa", de Radio Sapukay, conducido por Charlie Adamson y Anahí Etchazarreta. El link para sumar firmas es: https://forms.gle/rVhQZSNsEt4TBhLV8