Trabajadores de Latam marcharon en defensa de 1.700 puestos de trabajo

Los trabajadores de LATAM Argentina se movilizaban este martes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de una solución al conflicto generado por la decisión de la empresa aerocomercial de dejar de operar en el país y producir el despido de más de 1.700 trabajadores del sector.



Los trabajadores de la compañía aérea realizaron esta mañana un piquete y corte de tránsito de más de una hora sobre la avenida Costanera -frente al Aeroparque Jorge Newbery- y posteriormente marcharon hacia la sede del Consulado de Chile en Buenos Aires, ubicada en la avenida Roque Saenz Peña 547, donde también llevan sus reclamos.



Adrián Troncoso, supervisor de operaciones de LATAM y secretario de prensa de Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos de la República Argentina (Ustara), dijo a Télam que "después de más de cuatro meses que estamos en esta lucha, en una situación angustiante, con la incertidumbre que nos hace pensar que nos quedamos sin trabajo por la postura de la empresa LATAM que anunció que se va de Argentina, estamos hoy en este nuevo plan de lucha".



"Seguimos reclamando por las fuentes laborales, porque hay 2.200 familias que están en la calle, 1.700 de Latam Argentina y el resto de Latam Airlines. No solo vienen por nosotros sino que van también por un gran achicamiento en el resto de la compañía", aclaró el vocero de los trabajadores.



Informó que desde el Ministerio de Trabajo "siguen esperando la resolución por parte de la empresa para que definan si se van o se quedan en el país, porque si bien es de público conocimiento el anuncio que LATAM se va del país, no devolvió las rutas (navegables) y continúan con el certificado explotador para los servicios aéreos".

"Ante esta incertidumbre que generan los empresarios, el Gobierno no puede hacer nada hasta que ellos se decidan qué van a hacer", sostuvo.



A mediados de julio pasado, el Gobierno rechazó el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la compañía aerocomercial Latam Argentina.



En medio de la pandemia de coronavirus y el consecuente cierre de fronteras la empresa, la filial local de la aérea chilena había comunicado a mediados de junio que dejaba de volar y discutiría con el Gobierno la desvinculación de sus 1.700 empleados.