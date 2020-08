Confirmaron que no habrá desfile de Carrozas Estudiantiles en Gualeguaychú

Sociedad Fue suspendida la edición 2020 del Motoencuentro Internacional de Diamante

Alejandro Valiente, vicepresidente de la Comisión de Carrozas 2019 e integrante de la Comisión Permanente, indicó que se tomó esa decisión tras la evaluación del COES."Después de un análisis exhaustivo los organismos participantes no recomiendan hacer el desfile", expresó Valiente y confirmó que "venimos hace tres semanas pidiendo información al Municipio y al COES".Al respecto, el integrante de la Comisión precisó que "tuvimos una reunión en la tarde del lunes en la Comisión pero yo creo que jueves o viernes saldrá el comunicado oficial donde daremos todas nuestras razones de la suspensión del desfile".En cuanto a las condiciones para el evento, desde Carrozas reconocen que no están dadas en el contexto actual de la pandemia. "Nosotros tendríamos que entrar a trabajar en el puerto pero hay un Decreto que no lo permite y desde el COES nos dijeron que ellos no pueden pronosticar que esta situación va a mejorar".Valiente recordó que en un año normal, en los galpones "tenemos entre 100 y 200 chicos trabajando por turno y llegamos a tener hasta mil personas un fin de semana. Sería imposible mantener el distanciamiento social".Otro aspecto, es la falta de recursos económicos: "los estudiantes hacen las carrozas con lo que recaudan el 25 de Mayo o con los subsidios que la Comisión consigue de fondos nacionales o provinciales. Este año la prioridad está puesta en otro lugar y no podemos salir a pedir ese apoyo".Alejandro Valiente aseguró que la decisión fue madurando en el tiempo: "Es casi imposible proyectar algo a futuro por esta situación, según evaluamos con Marta Landó de la Dirección Departamental de Escuelas".Finalmente, lamentó la falta de cursada para los estudiantes. "Los chicos de los últimos años están muy tristes porque no pueden hacer actividades juntos o cerrar su año educativo. Yo creo que las energías solo deben estar orientadas en volver a clases y hoy nos está costando un montón la conectividad con los alumnos"."Van perdiendo varias fiestas como la elección de camperas, la del 25 de mayo y los propios viajes de Bariloche. Todos los proyectos planteados han quedado rotos", recordó Alejandro Valiente. (Reporte 2820)