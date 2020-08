Zulema y Zulemita Menem tienen coronavirus: El expresidente se hizo un hisopado

La exesposa de Carlos Menem, Zulema Yoma, y su hija, Zulemita, dieron positivo para coronavirus Covid-19. Ambas fueron testeadas luego de que una empleada doméstica presentara síntomas de la enfermedad y tuviera que ser aislada.Según se informó en el programa televisivo, ambas viven el mismo edificio pero en departamentos separados. Además, aclaró que son asintomáticas y se encuentran en buen estado de salud.Por otro lado, se agregó que Luca, el hijo mayor de Zulemita, dio negativo. "Las dos acaban de dar coronavirus positivo. Tenían una de las empleadas domésticas que vive en su casa que empezó con síntomas, la aislaron como hay que hacer, se hicieron todos el examen, Zulema y Zulemita dieron positivo", manifestó Yanina Latorre.El ex Presidente también fue hisopado hoy y se encontraba a la espera de resultados.Según confirmó a AméricaTV, Zulemita Menem indicó que las sospechas surgieron a partir de los síntomas que presentó una empleada doméstica que trabajaba en la casa del senador nacional por La Rioja. La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados y, junto todo el entorno presidencial, se hicieron los testeos que finalmente dieron dos casos positivos."Mi mama y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas", señaló Zulemita. "A mi papá lo hisoparon hoy. Vamos a esperar los resultados", agregó. Fuente: (Ámbito-Infobae).-