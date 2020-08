Fue suspendida la edición 2020 del Motoencuentro Internacional de Diamante

Turismo en la pospandemia

¿Y el Festival de Jineteada y Folclore?

"Arrancamos un año espectacular con el Festival de Jineteada y Folclore que cumple 50 años en enero del año próximo, con muchas expectativas, pero nos encontramos con esta pandemia que hoy no ha llevado, por razones sanitarias, a no poder desarrollar los 25 años del Motoencuentro Internacional", comunicó ael secretario de Turismo de la Municipalidad de Diamante, Javier Robledo.Y continuó: "Frente a esta realidad, el intendente Juan Carlos Darrichón decidió que posterguemos para el 2021 la edición de este encuentro de motos que se realiza desde hace mucho tiempo y que genera tantos beneficios para la ciudad"."Al inicio del año habíamos publicitado el evento en Puerto Iguazú para invitar a moteros de otros países, prometimos su visita y hoy, lamentablemente, tenemos que sumarnos a los eventos suspendidos en la provincia por la pandemia por Covid-19", refirió el funcionario municipal al dar cuenta que "es la primera vez" que el evento debe ser suspendido."Ni siquiera en la época más complicada a nivel económico, el Festival jamás se dejó de hacer, al igual que el Encuentro Internacional de Motos, que son los dos eventos centrales de la ciudad", comparó."Este año, la situación nos obliga a no poder contar con este evento tan importante por lo que genera en el turismo, la hotelería, la gastronomía y en el comercio; es una inyección muy importante para la economía local que este año no tendremos en la ciudad en medio de la crisis por la pandemia", reconoció Robledo.En la oportunidad, Robledo anticipó que desde la secretaría a su cargo se trabaja en un nuevo producto turístico, de cara a la pospandemia. "Será un complemento espectacular para el Parque Nacional Pre-Delta, se llamara Tierra Chaná, y tiene que ver con ese nuevo perfil del turismo post-covid porque el turista buscará pocos kilómetros y un producto turístico relacionado con la naturaleza", anticipó aDe acuerdo a lo que adelantó, Tierra Chaná tendrá por objetivo "promover el turismo receptivo y engrandecer la oferta turística de la provincia"."Ante la realidad del sector turístico, nos preocupa cuál será la ventana hacia lo que vendrá; por eso, pensamos en promover nuevos recursos en el marco de esta realidad porque tenemos que tener un plan inmediato de recuperación para lo que viene, y en eso trabajamos, en la creación de un producto turístico que fortalezca al Parque Nacional Pre-Delta, uno de los dos que tiene la provincia", remarcó Robledo.Consultado a Robledo por la realización del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, éste comentó: "Por los 50 años esperábamos una gran cantidad de sucesos culturales para compartir, y hoy estamos con muchas expectativas pero sin saber si lo vamos a poder realizar"."La Comisión del Festival debería estar trabajando en el evento pero también sabemos que los artistas están condicionados, que tratan de obtener recursos a través de las plataformas de streaming", evidenció el funcionario municipal. "El Festival es un motor económico increíble, pero hoy está condicionado a no saber si las manifestaciones populares podrán tener masividad de público o si estará condicionado a protocolos", cerró.