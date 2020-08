Un jubilado fue golpeado por el guardia de un supermercado y terminó internado

Un jubilado de 78 años fue hospitalizado tras recibir dos trompadas por parte de un guardia, en un supermercado en barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.



El brutal episodio tuvo lugar el domingo alrededor de las 19.30, en el comercio ubicado en Jerónimo Luis de Cabrera 496, como desenlace de una discusión entre el adulto mayor y el empleado de seguridad.



El hombre cruzó la calle con el carrito de compras hacia donde había estacionado su auto, pero el guardia le dijo que no podía hacerlo.



Tras depositar sus elementos en el vehículo, el anciano fue a devolver el carro vacío y lo dejó sobre la vereda. El empleado le habría pedido que lo lleve junto a los otros y el hombre se negó respondiendo: "Llévelo usted, para eso le pagan".



Al recibir esa contestación el guardia le propinó dos golpes que hicieron caer al jubilado sobre la calle.



"Mi padre lleva el carro y le piden que lo deposite donde lo dejan todos los clientes y él dice 'no llévelo usted porque para eso pagan'. No sé cómo se lo dijo, pero el guardia se le acercó, mi padre le puso la mano y él guardia le pega con el puño cerrado en la cara", relató a Cadena 3 Martina Aguirre, hija de la víctima.



"Mi padre trastabilla, se golpea la cabeza, pierde el conocimiento y la gente de ahí comienza a auxiliarlo", agregó.



La mujer destacó la ayuda que recibió de otros presentes que buscaron elementos para curarle las heridas y hacer que recuperara el conocimiento.



"Hay formas y formas de actuar. Por más que uno reciba ese trato, nada conduce a la violencia", reflexionó la hija del anciano.



El guardia fue separado del cargo e imputado por la fiscal Claudia Palacio del delito de "lesiones leves". Permanece en libertad y en los próximos días se evaluará su situación judicial.



Comunicado del supermercado



Desde Disco queremos informar que:



El hecho se encuentra en investigación y nuestra empresa ha puesto a disposición toda la información que dispone para que se esclarezca a la brevedad posible.



El empleado de seguridad involucrado ha sido separado del cargo de manera inmediata y ha dejado de prestar servicio hasta tanto finalice la investigación de lo ocurrido.



Por último, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a cualquier hecho de violencia y nuestro compromiso para la resolución de este suceso.