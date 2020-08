A los 82 años vendió todo y ahora viaja en motorhome: La historia de Sara

Sara Vallejos.

"Sentí que mi vida estaba siendo muy rutinaria, que no tenía proyectos por delante, no sabía qué hacer. Conversando con un amigo de la familia, me dice ¿qué te gusta hacer? Me gusta viajar, le dije. 'Has viajado mucho en auto, avión; lo que nunca has hecho es subirte a un motorhome', recordó. Esa fue la palabra mágica, nunca más me olvidé del tema y eso es una llamita que creció y creció y que no se apaga", indicó en el programaFotos Gentileza: Facebook "80 años no son nada"Sara Vallejos es de Tucumán y actualmente está transitando este período de pandemia en su lugar de origen. "Estoy en un departamento, al lado de la casa que vendí. Me lo conservé y ahora estoy recalando aquí. El motorhome está acá. En cualquier momento lo agarro", aseguró.

Es una inversión a la felicidad

"En 2017, salí desde Montevideo, comencé el recorrido con un matrimonio amigo de Concordia y con mi hermano, seguimos por la costa uruguaya, cruzamos a Brasil, recorrimos toda la costa de ese país, hasta el norte. Fui hasta Belén, allí subí el motorhome a una balsa y me largué por el Amazonas, hasta Porto Bello, en el límite de Bolivia, Brasil y Perú. Volví a la ruta, hice Cusco, Lima, la selva peruano- amazónica. Después, hice la carretera del Pacífico", detalló. Realizó 75.000 kilómetros."Dejé todo.", puso relevancia."En este momento, estoy encerrada y aproveché para escribir un libro, recuperando historias, fotos, recuerdos"."La gente joven tiene que trabajar, o estudiar. Era un mes, o dos meses, que tuvimos a un acompañante. Se deben bajar y volverse a su casa. Mis tres hijos me acompañaron, dos de mis nietos también lo hicieron", indicó."Los lugares son maravillosos, los pueden ver en Internet., maravillosa, es lo más lindo de todo", definió, asimismo.A lo que cualquiera le inquieta, la cuestión mecánica, a Sara no le preocupa demasiado. "Empecé a manejar a los 18 años; mi papá me decía que no era solo mover el auto, que había que saber cómo funcionaba. Alguna noción tenía en ese entonces, era un jeep el que tenía. De ese vehículo a este, nada que ver. Siempre fui curiosa, no me muevo del lado del mecánico, quiero saber qué hace, qué toca, con eso uno va adquiriendo conocimiento, y vas sabiendo de qué es ese ruidito, si frena bien o no y demás"., contó. Añadió que "no está en venta".