Nogoyá: Hackearon Instagram del intendente y publicaron noticia falsa del Covid

A LOS IRRESPONSABLES LOS DENUNCIÉ



Estamos pasando momentos difíciles en la ciudad producto de la pandemnia. Hoy... Publicado por Rafael Cavagna en Viernes, 7 de agosto de 2020

La red social Instagram del intendente de Nogoyá fue hackeada y publicaron una noticia falsa sobre la situación epidemiológica de la localidad."Cuando se tergiversan mensajes oficiales pueden causar perjuicios. Por eso tenemos la necesitada de actual e ir para adelante para que no vuelvan a suceder estas cosas", expresó aRafael Cavanga, intendente Nogoya."La sociedad está muy sensible y quieren tener información oficial de lo que sucede. Por eso las autoridades tenemos una responsabilidad muy alta para poder transmitir cuestiones oficiales porque está juego un bien jurídico que es la salud de todos", dijo.Sobre lo sucedido, contó que "tengo una página en la Red Social de Facebook, donde publique que en la ciudad de Nogoyá, cuatro persona habían dado negativo. En Instagram copie y pegue el mismo mensaje"."Al rato, me avisan que me había confundido en el mensaje que había publicado y que decía `Buenas Noticias, cuatro personas murieron negativo´. En ese momento me fijo si no me había confundido porque puede pasar, pero no", resaltó.Y agregó que "a raíz de lo sucedido, hicimos una presentación en la sede policial, me tomaron la denuncia y aporte un número de teléfono a los efectos de que se pueda determinar de dónde una persona pudo sacar eso","En un momento pensamos que alguien había imitado mi página, pero después entendimos que habían entrado a mi Instagram y difundieron la noticia con un mensaje tergiversado. La Justicia parece que va archivar la causa, que no ve delito. Pero por mi propio medio voy a seguir investigando que paso", indicó.Al finalizar, remarcó que "no es la primera vez que me sucede, pero son los nuevos delitos que existen. Ojala haya una nueva normativa penal para poder encuadrar estas conductas que desde mi punto de vista son ilegales. Tergiversar un mensaje debe ser considerado un delito castigado severamente".