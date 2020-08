Quemas en las islas: Aseguran que el aire contaminando pude durar varios días

Hace unos días una densa humareda cubrió el cielo de Paraná, producto de las quemas de pastizales en la costa santafesina, frente a la capital entrerriana y Oro Verde.Muchos vecinos de la zona percibieron durante varios días que era dificultoso respirar debido a que el humo no cesaba.El ingeniero ambiental, Rodigro Borda, brindó detalles asobre la medición del aire y la contaminación.Y explicó: "La medición tiene que partir de una comparación de lo que establece una normativa ambiental en una jurisdicción, con una comparación medida del momento. Con esos dos valores se realizan distintos cálculos para poder saber el número adimensional"."Los índices van cambiando diariamente en Paraná no hay estaciones que midan los cálculos atmosféricos", por ello no es fácil establecer.Sobre las quemas que se dieron en las costas santafesinas y que el humó llegó hasta Paraná y Oro Verde, dijo que "hay que estudiar de fondo lo que lo originó el fuego y lo estaba antes que se queme, como pastizales", mencionó y explicó que "en un promedio general, hay una pluma de contaminantes puede llegar a durar varios días".Borda manifestó que el aire cargado de contaminantes dura una cantidad de tiempo determinado dependiendo de muchos factores y se deben realizar muchos estudios para determinar promedio específico.Por otro lado, indicó que los bomberos que se encuentran sofocando los incendios en las islas inhalan una cantidad mucho mayor de contaminantes ya que "están expuestos a la concentración cruda".