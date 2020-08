"Si no tienen obligaciones urgentes, traten de no venir a Santa Elena"

Sociedad En Santa Elena pedirán cuarentena obligatoria a los que lleguen de Paraná

"El que viaje a Paraná, si tiene domicilio en esta localidad, tendrá que ingresar y hacer cuarentena; y el que no, debe contar con la autorización legal para poder entrar", comunicó ael intendente de Santa Elena, Daniel Domingo Rossi, al dar cuenta que la ciudad "no tiene ninguna persona que se haya contagiado de coronavirus y ni casos sospechosos".Al señalar que "el 19 de agosto se cumplirán cinco meses del control sanitario en el ingreso a la ciudad", aseguró que el operativo "es muy estricto y ha dado muy buenos resultados". "Las personas deben firmar una declaración jurada para saber en qué lugar vive o se aloja y se le toma la temperatura", indicó en diálogo con"Además, se dispuso el alojamiento de dos familias en propiedades, que son del municipio, y además, contratamos hoteles y alojamientos para que las personas hagan la cuarentena", destacó."La sociedad está pidiendo más liberación", reconoció Rossi. En ese sentido, aclaró que los intendentes "no están autorizados para habilitar alguna actividad que no dispongan el presidente o el gobernador" y argumentó: "Cumplimos con las disposiciones nacionales y provinciales"."El mensaje permanente es a familiares y amigos, que si no tienen obligaciones urgentes, que traten de no venir a nuestra ciudad porque la sociedad, con las redes sociales y los medios de comunicación, están permanentemente comunicados. Por eso, que no vengan y esperen porque esto pasarán pronto", encomendó el intendente de Santa Elena.