Un bombero voluntario de 15 años le salvó la vida a una mujer al practicarle RCP

Queríamos contarles algo que nos llena de orgullo como institución, y nos demuestra que lo que hacemos realmente tiene... Publicado por Bomberos Voluntarios El Peligro en Jueves, 6 de agosto de 2020

Un joven bombero voluntario de 15 años, perteneciente al cuartel El Peligro de La Plata, fue noticia este fin de semana por salvar a una mujer en la calle al realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP)?."Queríamos contarles algo que nos llena de orgullo como institución, y nos demuestra que lo que hacemos realmente tiene sentido. En el día de la fecha el cadete Lautaro Yedro le realizó RCP a una señora que perdió los signos vitales en la via pública", contaron en las redes sociales los compañeros del cuartel sobre Lautaro Yedro."Gracias a su rápido y valiente accionar la señora fue trasladada por la ambulancia con vida. Felicitaciones Lautaro y gracias por representar tan bien a todo el 272", terminó el texto que acompañaba la foto de Lautaro.La propia Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario?, compartió en sus redes sociales la nota sobre el hecho del portal platense 0221.com.ar. "Queremos felicitar a Lautaro, el cadete de bomberos de Hudson, miembro del cuartel El Peligro, quien esta semana salvó la vida de una mujer realizándole maniobras de RCP. Es un orgullo para la Provincia contar con bonaerenses como vos. ¡Gracias Lautaro!", escribió la funcionaria.Según medios locales, en una rápida maniobra, el chico le salvó la vida a una mujer que se desmayó en plena calle cuando él se encontraba en el negocio de su mamá, en la avenida Mitre en Hudson, el miércoles pasado.Lautaro escuchó gritos afuera del local y se asomó para ver qué ocurría, y cuando encontró a la mujer tendida en el suelo no dudó en salvarle la vida. Cuando llegaron efectivos policiales continuaron con las maniobras, pero la mujer aún no reaccionaba.El joven volvió a intentar y pudo hacer que la mujer despertara. Se la llevaron en ambulancia hasta un hospital de la zona, donde aún permanece internada, estable y en observación.El hijo de la mujer se acercó el jueves hasta el cuartel, para agradecerle a Lautaro por salvar la vida de su madre.Clarín