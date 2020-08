"En este tiempo hay que tratar de reinventarse ", dijo a Elonce TV Pato Viganoni

El folclorista Danilo "El Pato" Viganoni dialogó en una nueva edición del programa Peña Entre Todos."Con la cuarentena estoy parado musicalmente, pero estuve haciendo acciones solidarias porque siempre hay personas que necesitan una mano", expresó aPato."Hay que tratar de reinventarse y hacer algo. Todos los sábados hacemos un programa en vivo y jugamos al bingo. Vendemos los cartones por los pueblos, mucha gente los compra y otros venden también, porque hay mucha personas sin trabajo", dijo.Y agregó que "estamos esperando que el país comience a funcionar de nuevo. Tengo muchas personas que me ayudan, mis amigos y mis hijos. Tengo músicos que están bajo mi responsabilidad y no los puedo dejar parados".Sobre sus inicios en la música, contó que "siempre veía a las personas que tocaban la guitarra, pero en el año 84 lo escuché a Guaraní y me dio vuelta la cabeza. Esa noche llegue a mi casa y le dije a mi mujer, voy a tocar la guitarra"."Canté 10 años gratis sin darme cuenta. Cantaba en escuelas y fiestas"."Uno de los momentos más importantes de mi carrera musical fue en el año 1999 cuando grabé mi primer disco en vivo.El folklorista, en el mes de mayo, lanzó una canción de su autoría al ritmo de la cumbia. Lo hizo junto al guitarrista de Grupo Cazadores, Cristian Charco.