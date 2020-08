Pueblo Brugo cierra el ingreso a quienes no sean de la localidad

El intendente suspendió por siete días el ingreso a titulares de viviendas particulares, bungalows o cabañas, que no se domicilien en la localidad.



Luego de que el Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia declarase circulación comunitaria sostenida del virus COVID 19 en Paraná, el Presidente Municipal de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, decretó "suspender por siete días el ingreso a titulares de viviendas particulares, bungalows o cabañas, que no se domicilien en la localidad".



Así se dio a conocer oficialmente este sábado a través de un comunicado. Muchas familias de la zona cuentan con casas de fin de semana en esa ciudad ribereña que, preventivamente, cierra el ingreso a quienes no sean vecinos de la localidad.