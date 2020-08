La marcha contra las quemas en islas cruzó el puente de Rosario hacia Victoria

La Multisectorial por la Ley de Humedales encabezó este sábado a la tarde el cuarto corte de la cabecera del puente Victoria-Rosario y en esta oportunidad miles de personas avanzaron a pie hacia el otro lado del río, a la cabecera de la ciudad de las siete colinas."Así, seamos diez, o llueva o pase cualquier cosa, vamos a seguir cortando el puente. Los incendios en las islas tienen que cesar y deben rendir cuentas los responsables... Mientras tanto, seguiremos viniendo..., aseguró a, Ivo Peruggino, uno de los referentes de la movida que la Multisectiorial por la Ley de Humedales viene realizando desde hace cuatro sábados desde la cabecera del puente Rosario-Victoria."Sigue llegando gente...", contó Peruggino como si fuera un cronista más desde muy cerca del peaje. La mayor parte del recorrido del puente Nuestra Señora del Rosario quedó atrás y el peaje está muy cerca. "Estoy convencido de que somos más que el fin de semana pasada" cuando -según sus estimaciones- "fuimos unas 4 mil perdonas"."Estamos por pisar suelo entrerriano. Queremos demostrar que esto no es una guerra entre ambos pueblos, no es santafesinos contra entrerrianos sino que somos el mismo pueblo, tenemos los mismos intereses, somos el mismo río", relató desde la geografía del puente.Ivo explicó que no tienen otra alternativa que seguir con esta movida y que cada vez se sume más gente. "La convocatoria fue muy buena a pesar de que el día no acompañó", dice mientras de fondo se escuchan los sones de tambores y los actores de una obra teatral terminan de acomodar sus elementos tras una puesta en escena sobre el puente. "Aunque seamos diez, o que llueva, mientras sigan tratando de esta manera a los ecosistemas vamos a seguir manifestándonos para defender la vida", continúa su relato mientras marcha.En medio del griterío, el joven ambientalista recordó que este es el cuarto corte consecutivo sobre el puente Victoria-Rosario. Y al toque sorprende con un dato para el domingo que viene: "El fin de semana que viene vamos a hacer un corte total en el canal más ancho del río Paraná y será para embarcaciones sin motor. Va a ser algo histórico y hermoso. Estamos convocando a kayakistas, a gente del río y a quien se quiera sumar. Habrá actividades en ambas orillas. El corte será a la altura de la bajada Gallo".Según Peruggino, el corte tendrá nombre propio: "Unión de las dos Orillas se va a llamar. Sí, Unión de las dos Orillas...", enfatizando la última parte. Mientras tanto, destacó que el clima que se vivía sobre el puente era de fiesta total. "Ahora están sonando los tambores, hubo una intervención teatral y en un rato van a tocar Las Copleras del Paraná. Después, cuando lleguemos al peaje, vamos a abrazar simbólicamente a nuestros vecinos entrerrianos y vamos a leer un documento que fue presentado en el Concejo Municipal. En Entre Ríos se están manifestando también pero hacen cortes intermitentes porque en Victoria son muchos menos los autoconvocados".