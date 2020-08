Circulación comunitaria en Paraná: Reforzarán controles en espacios públicos

Tras el anuncio de este viernes sobre el cambio de situación epidemiológica de Paraná, que pasó de transmisión por conglomerado a comunitaria, este sábado el intendente de la capital provincial, indicó a Elonce TV las nuevas medidas que se implementarán."Vamos a intensificar controles, y se tomarán medidas restrictivas de acceso a los lugares públicos para que las personas puedan realizar actividades recreativas a 500 metros", informó, Adán Bahl, a"Los parques continúan abiertos para actividades recreativas y deportivas, no para de picnic porque es el ámbito donde el virus se contagia, estamos trabajando siempre con la mirada puesta en la salud y en las actividades productivas", argumentó.Además, el intendente sostuvo que "si la situación está controlada, continuaremos con esta decisión y apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos".A su vez el presidente municipal recordó que las reuniones sociales y familiares están prohibidas y explicó que "se constató en las entrevistas (a los casos confirmados) que las fuentes de contagios fueron en estos encuentros"."Si se detecta una reunión social implica automáticamente informar al Juzgado Federal. Hoy esas reuniones son clandestinas, y no están permitidas, por eso pedimos que se anoticien estos hechos al 147", declaró Bahl.Y continuó: "Una reunión social pueden ser dentro de una casa o en un parque, por eso vamos a restringir la circulación".En este sentido remarcó que "el municipio ha hecho más de 400 inspecciones en la verificación de los protocolos, y hay un 97 por ciento de cumplimiento, el problema (del aumento de casos) no está ahí".Al finalizar, el presidente municipal indicó que "la gente puede trasladarse dentro del Gran Paraná sin ningún tipo de inconvenientes, pero deben realizarlo en la medida de lo estrictamente necesario".