González García, sobre reuniones sociales: "Son mecanismo de expansión de casos"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió este viernes a distintos aspectos del contexto actual de la pandemia en Argentina. Entre los temas tocados, habló sobre las reuniones sociales, así como también la disponibilidad de la vacuna contra el virus.



Sobre las medidas preventivas a tener en cuenta, resaltó que "no hay nada que supere al cuidado personal de cada uno y al cuidado colectivo". "Es una situación global en la que nadie se puede salvar solo o pensar en hacer cosas distintas", agregó.



Sobre el desarrollo de este proceso, indicó: "No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, por lo que estamos negociando con tres de los seis laboratorios que vienen demostrando mayores avances en la búsqueda de la vacuna". En ese sentido, habló sobre las negociaciones del país con otros laboratorios para conseguir la inoculación. No obstante, destacó que la prioridad y la transferencia de tecnología son prioridad "para poder producirla en el país".



Sobre el panorama de los laboratorios internacionales, indicó que tienen un acuerdo para "garantizar las vacunas al 20% más vulnerable de la población de cada país". "Todo lo que sea por afuera de eso hay que negociarlo entre cada estado y el laboratorio proveedor", completó.