Venció el cáncer y recibió el alta médica: "Estuvimos festejando todo el día"

A través de una llamada telefónica, Ibis recibió la noticia tan esperada: venció al cáncer y recibió su alta médica tan esperada. "¡Se curó!", señalaron desde la Asociación Civil "Arco Iris" que brinda contención a los niños que luchan contra esta enfermedad y también son un soporte importantísimo para las familias."A las 11 de la mañana tuvimos el resultado y después perdimos la noción del tiempo. Todos nos llaman para felicitarnos, desde el hospital hasta la familia y amigos", expresó aDana Torres, mamá de Ibis.", dijo.Sobre el tratamiento que atravesó su hija, contó que "los dos primeros años fueron difíciles, seis meses realizó quimioterapia y el otro año y medio tomaba unas pastillas. Tuvo que perder el curso del jardín, no podía asistir a clases entonces lo hizo con maestras domiciliarias".Y agregó "pudo cursar 1ro y 2do año usando barbijo, pero después pudo realizar una vida normal teniendo ciertos cuidados".Por su parte, Leonel el padre comentó que ""."Hace tres días que vengo conteniéndome para no llorar. Hoy cuando me avisó mi señora estaba en el trabajo, tratando de no emocionarme tanto. Desde la empresa siempre me acompañaron y nunca tuve inconvenientes para faltar por asistir a los tratamiento de mi hija", contó.".Sobre el Hospital San Roque, Dana dijo que "las enfermeras, los medios, los encargados de la limpieza son parte de nuestra familia. Estamos agradecidos eternamente porque le devolvieron la salud a nuestra hija. Quiero destacar el sector oncológico, porque no es fácil trabajar con chicos"."La enfermedad es muy invasiva para los nenes, sufren cambios constantes y los padres muchas veces no entendemos y no reaccionamos bien, pero las enfermeras y médicos siempre están para contenernos.".La mamá remarcó "algunos no saben la importancia de donar sangre, parte del tratamiento para los chicos es la sangre, además de los medicamentos que le dan.".Y continuó: "También hay que ayudar a la asociación Arco Iris que nos da una mano terrible cuando estamos en un pozo. Con Fe y Esperanza se puede".Al finalizar Ibis dijo que