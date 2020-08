Los síntomas y cómo prevenir afecciones provocadas por el humo

Consejos a tener en cuenta:

, contó enque en esta semana "el tema de la afectación del humo fue uno de los motivos de la consulta más frecuente"."El humo es una causal que irrita la vía aérea respiratoria como la mucosa, y la piel, tanto en personas con alergia, como en personas sanas. Al tener partículas muy finitas, impactan en la piel, como cuando uno lo respira, en ojos y mucosa respiratoria. Lo que genera irritación local". destacó.De la misma manera, dijo: "Los pacientes que tiene antecedentes de enfermedades alérgicas, como pacientes de rinitis, con asma, pacientes EPOC, o pacientes con patología cardiológica, quizá lo hayan notado peor o hayan empeorado sus síntomas, pero en realidad, en mayor o menor medida nos ha afectado a todos".Entre los síntomas más frecuentes, enumeró: "la picazón en los ojos, como el ojo rojo, ardor y quemazón en la garganta, puede presentarse tos".- Saber que la zona de la costa o en lugares altos como en edificios, hay mayor recuento de estas partículas.- Cuando vemos que hay mucho humo, u olor a humo, tomar mucha agua. Ofrecer agua a niños y adultos mayores, para que se hidraten bien; este mismo impacto, cuando hay una deshidratación de base, empeora los síntomas.- Prestar atención a los medios de comunicación, para saber cómo está el día, para tomar recaudos si hay mucho humo.- Lo mejor es permanecer adentro de la casa cuando hay mucha concentración de humo en el ambiente.: si hay viento, el humo es muy volátil, y se expande en mayor extensión; si no hay viento o es un día de lluvia, por la gravedad del peso de estas partículas, queda más localizado", mencionó al alergista.Asimismo, expresó: "Hay que tener en cuenta ademásHay que limpiar con un trapo húmedo, no con plumero ni barrer, porque lo podemos levantar y eso sigue siendo irritativo. Se debe limpiar todas las superficies, hasta los juguetes de los niños, y además, evitar que jueguen con las cenizas. A las mascotas, bañarlas, porque si han estado expuestas, queda en el pelo, y lo puede irritar. Después que pase esta situación, limpiar bien todo. Si es posible, prender el aire acondicionado, cuando hay esa cantidad de humo visible; cuando ya no haya humo, ventilar"., para sacar las partículas de cenizas que permanecen", indicó Cavallo.En tanto, "si uno salió al aire libre, se recomienda usar gafas y una máscara facial, que eso ayuda a evitar también el impacto".En relación al tapaboca expresó: "No filtra las partículas por el humo, porque son muy chiquitas. Si bien algo de freno tiene, igualmente lo atraviesan".