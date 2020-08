Cómo es dar a luz y nacer en pandemia: los protocolos que se siguen

La emergencia sanitaria no puede detener el curso natural de la vida: los embarazos avanzan y sigue llegando gente a este mundo conmocionado por la pandemia.En condiciones normales o habituales, los miedos y los recaudos para las mujeres con un embarazo avanzado son muchos, pero en plena cuarentena se acrecientan: el brusco sacudón que sufrieron las costumbres generan nuevas preocupaciones para esas mujeres y personas gestantes que están a punto de dar a luz."Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad, que es angustiante. El curso de preparto que antes se daba en grupo, nos conteníamos con otros grupos de papás y mamás, y también adaptarnos a las nuevas plataformas virtuales", aseguró, en diálogo conEn el mismo sentido dijo que cuentan con "un protocolo provincial para la atención del curso de preparto. En el caso de que o la persona gestante o el profesional, no cuenten con los medios virtuales, se tiene permitido un acercamiento para reforzar ese vínculo entre profesional y persona gestante. Se tiene que hacer con todos los protocolos, como lo ha definido el COES, con el distanciamiento, equipos de protección personal. Tenemos que considerar que las personas gestantes son personas de riesgo, hacer previo, el traige de la visita. Cuando llega el turno de la práctica, algunas colegas, lo han referido a través de las plataformas virtuales, otras han decidido rever dónde se puede hacer el encuentro. Posteriormente, para la atención de la asistencia del trabajo de parto, cumpliendo, desde el área pública y privada, con todos los protocolos". Afirmó en el mismo sentido, que "se debe llegar desde la calle, cambiarse, ponerse todo el equipo de protección y cuando se ingresa a la sala de parto, volver a cambiarse, al salir de la misma, volver a cambiarse, asistir a la lactancia y posteriormente, al momento de volver a su casa, volver a cambiarse de ropa".La especialista contó que "durante el trabajo de parto se le pone el barbijo a la mamá y al acompañante. Se sigue respetando la ley de parto respetado, por la que tanto se peleó. Hay momentos en que se le dificulta con el tapaboca, cuando le complica la respiración, se lo tenemos que retirar"."Desde el vamos decimos que siempre es recomendable hacer el curso, para una mujer que por primera vez cursa una gestación, y también para aquellas que han cursado gestaciones anteriores, dos o tres años. Muchas veces está el miedo y dicen 'tengo miedo porque voy a una institución sanatorial, y puede haber infecciones dando vuelta'", aportó.La Licenciada obstétrica indicó que "como profesionales de salud, no minimizar ningún signo, no minimizar nexos y estar atentos". Apuntó asimismo que en los lugares de trabajo "a todos se nos hace la toma de temperatura, se nos hace la sanitización, uno tiene que hacer el cambio de ropa, tomar todos los cuidados".A la persona, "en el triage se le consulta si ha tenido o no signos de sospecha, si ha tenido contacto con personas de sospecha, igualmente se toman todos los recaudos del lavado de mano, colocación del barbijo y que cumplan una cuarentena especial, luego de tener el bebé".En el caso de que la persona que acaba su parto o cesárea, siendo covid positiva "si está bien clínicamente, con todos los medios de higiene y barbijo, puede dar de mamar. Es muy importante respetar el contacto piel a piel, siempre que el cuadro clínico materno, esté en condiciones que se pueda cumplir".