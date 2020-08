La Ministra de Género apuntó al fiscal que propuso que las mujeres porten armas

Sociedad Un fiscal sostuvo que las mujeres deberían portar armas para evitar femicidios

Desigualdad de género

Respuesta del Estado

El machismo y la violencia de algunxs funcionarixs de los poderes judiciales es inaceptable. Las capacitaciones en Ley Micaela y la incorporación de perspectiva de género en este y cada ámbito son fundamentales.



Lenguaje inclusivo

El Gobierno cuestionó al fiscal Santiago Terán por impulsar que las mujeres que sufren violencia de género porten armas de fuego y consideró que esa iniciativa "es no comprender la situación" y muestra "la falta de capacitación y la desigualdad de género que existe en la Justicia"."El fiscal está representado al Estado, él no puede decir que la forma de resolver la violencia de género es armarse. Es no comprender la situación", sostuvo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.En declaraciones radiales, la funcionaria nacional lamentó el episodio que protagonizó Terán días atrás, cuando en una entrevista televisiva atacó verbalmente a una periodista."Muestra la falta de capacitación y la desigualdad de género que existe en la Justicia", señaló la titular de la cartera feminista.Señaló que "hay un déficit grande sobre todo en la respuesta estatal de administración de justicia, en muchas situaciones de violencia, y ese es un punto que tiene que ver con el acceso a la justicia"."No debemos olvidar que él que estaba hablando ayer es un fiscal, dando una respuesta como Estado. Si la respuesta que puede dar en representación del Estado alguien es que las personas que están en situaciones de violencia deben resolverlo solas, el Estado no hace lo que tiene que hacer", remarcó Gómez Alcorta.Y añadió: "Es muy positivo que lo del fiscal no haya pasado desapercibido, que estas cosas nos hagan ruido, que no dejemos pasar más estos episodios de violencia, vamos a comenzar un sumario al fiscal".Gómez Alcorta también defendió la utilización del lenguaje inclusivo, aunque reconoció que "pueda generar resistencia porque así pasa con todos los grandes cambios"."Es una herramienta de interpelación y además nos invita a dejar de pensar en forma binaria. El propio (presidente) Alberto Fernández utiliza el lenguaje inclusivo y eso es muy celebrable", agregó la integrante del Gabinete nacional.