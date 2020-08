Día internacional de la cerveza: Cómo trabajan los productores artesanales

En Argentina y otros 49 países este viernes se celebra el día de la cerveza, esta bebida en su tipo artesanal, es un producto que creció mucho en la región en este último tiempo, es por ello que Elonce TV consultó a un cervecero artesanal sobre los detalles de su fabricación."La cerveza es mi vida, trabajo de lo que me gusta siento que no es un trabajo realmente", contó Exequiel Heim, aSobre su trabajo el joven relató que realiza cervezas de trigo y que "siempre tengo que probar el producto antes de que salga, mi trabajo es todo artesanal, hago la cerveza, publicidad, control de calidad, etc"."La cerveza artesanal no es una cuestión de cantidad, tiene que ver con una filosofía de cómo se elabora en relación a un respeto al producto y al cliente. Lo artesanal tiene que ver con las materias primas que se utilizan, no engañar a los clientes, intentar respetar estilos, y decirles a las personas las temperaturas correctas, para poder sentir los verdaderos sabores", explicó.En relación a los tipos característicos de cerveza, dijo que "hago estilos bastantes tradicionales, de trigo lupuladas, es lo más exótico y voy experimentando por ese lado"."En Entre Ríos no tenemos una cerveza propia, sino que se copian estilos de otras partes del mundo. De todos modos, siempre se busca estilos que sean propios de acá, como agregarle miel y ponerle una impronta, pero creo que buscar un estilo propio de la provincia pienso que llevará unos años", culminó Heim.