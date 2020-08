Ministro de Salud bonaerense no quiere turistas en la Costa Atlántica

En alpargatas puede ser, pero no en Mar del Plata ni en ninguna otra ciudad balnearia de la Costa Atlántica argentina. Así parecen perfilarse las vacaciones de este verano pandémico 2020-2021. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sostuvo que es "inimaginable" pensar las playas de la provincia, las más elegidas por los argentinos, llena de turistas hasta que no salga una vacuna contra el coronavirus.



"Es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y personas del conurbano bonaerense a la Costa Atlántica", dijo de manera categórica el funcionario, según publicó La Nación. A esos cientos de miles de porteños y bonaerenses habría que agregarles los cientos de miles de turistas de otras provincias que, si se abre la circulación interna, pensaban descansar cerca del mar argentino.



Sin embargo, el intendente de Pinamar Martín Yeza, quiere reactivar el turismo y aseguró que trabaja para eso con el propio ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.



"Entiendo la posición del Ministro Gollán respecto al turismo, pero es una posición. No quiero polemizar nada porque entiendo que no es ni debe ser su prioridad el turismo", aclaró.