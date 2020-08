"Los dueños de campos y los isleños no somos responsables de los incendios"

"Le decimos al gobierno que los propietarios de campos, los ganaderos y los isleños no somos los responsables de los incendios. Están pifiando si caen sobre nosotros. Detrás de esta quemas hay una agrupación, no sé cuáles son sus objetivos, pero nosotros nos perjudicamos", afirmó Raúl Morist, dueño de un campo en las islas que está imputado por la justicia federal como uno de los responsables de provocar focos ígneos.Morist es uno de los organizadores del acto que se realizará esta tarde en la ruta que conecta Rosario con Victoria y que tiene como objetivo protestar no sólo por el daño ambiental que sufrieron casi 500 mil hectáreas del humedal sino también por las acusaciones que pesan sobre los propietarios de tierras en la zona edad. El punto de encuentro es la estación del peaje y no habrá corte de ruta., Morist contó que posee un campo en las islas frente a Alvear en sociedad con sus hermanos. Se trata de una porción de tierra que heredó de su padre hace diez años y que está a la venta. "No me dedico a la ganadería ni ese terreno me brinda un beneficio económico. Sin embargo, estoy imputado por las quemas en las islas. Me citaron a declarar y hasta me pintaron los dedos, algo que no tiene lógica al no trabajar ni arrendar el campo", remarcó."Somos siete imputados, de los cuales tres somos dueños del mismo campo, y hay ocho mil focos de incendios. A mí también me molesta que destruyan el campo, que hagan todo ese desastre, porque voy a la isla a pasar el día con la familia o los amigos, jamás lo destruiría", agregó.Morist negó que la causa de los incendios descomunales que afectaron las islas hayan sido causados por productores ganaderos con el objetivo de renovar pasturas. "Las quemas no tienen sentido. Prender fuego fuera de temporada le quita el alimento de las vacas. Las quemas se hacen en forma controlada en primavera"."Ni el ganadero, el isleño, el propietario e incluso el que va a comer un asado, tiene intención de quemar el campo. Esto es obra de una agrupación que tiene algún fin, pero no es una sola persona. Es un grupo, pero desconozco lo que quieren, no lo entiendo". subrayó.Al ser consultado sobre el polémico proyecto inmobiliario que la empresa Carolina SA tiene pensado concretar en las islas, Morist aclaró que no tenía ninguna vinculación con el mismo, pero aclaró: "Se habla de complejos de casas, pero con 500 hectáreas se hacer una ciudad, y se queman 500 mil. No tiene ningún sentido quemar semejante superficie para construir un barrio".