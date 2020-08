Entre Ríos confirmaría casos positivos de coronavirus sin la prueba de hisopado

El criterio clínico-epidemiológico incluirá a convivientes y contactos estrechos de aquellos enfermos diagnosticados por test de PCR que residan en áreas con transmisión comunitaria y presenten algún síntoma característico de la Covid-19.Al respecto, la Secretaria de Salud, Carina Reh, explicó que "el COES trabaja en la nueva definición de caso sospechoso, lo que implica definir que si se seguirán realizando las pruebas de PCR a los pacientes definidos como contactos estrechos de casos positivos"."Esto se debe a la capacidad del sistema para realizar las pruebas de PCR para confirmar los pacientes, y porque esta definición alcanza exclusivamente a aquellos lugares en lo que se ha definido la trasmisión comunitaria sostenida", indicó la funcionaria provincial."Por esta razón,, anunció Reh.

Analizan declarar transmisión comunitaria de Covid-19 en Paraná

Entre Ríos superó los 1.000 casos de coronavirus

"La cantidad de casos no es el único factor para definir qué tipo de transmisión tenemos en cada localidad; hay otros factores sociológicos, económicos, características de los casos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario para dar respuesta", recalcó la funcionaria provincial. Y en esa línea comentó que "el COES delibera para tomar definiciones respecto de la transmisión en Paraná en relación a la característica de los casos y como se ha visto afectada el área metropolitana"."Debido al número de casos registrado el COES evalúa la incorporación de camas y de nuevas unidades de cuidados mínimos de acompañamiento, rediseñando la estrategia y la logística en función de la internación de los pacientes", refirió al dar cuenta que "quienes ocupan el mayor número de camas son los casos sospechosos que no pueden compartir una habitación hasta tanto no se confirme o se descarte su enfermedad".En ese sentido, indicó que se sumaron 30 habitaciones en La Baxada y dos unidades de cuidado (hoteles).Suman 656 los pacientes recuperados por coronavirus en Entre Ríos.Son 1.032 los casos confirmados de coronavirus en la provincia de Entre Ríos en estos 138 días de aislamiento desde que se decretó la pandemia en el país."Hay 656 pacientes recuperados; y de un total de 5234 casos estudiados, fueron descartados 4202", comunicó la Secretaria de Salud, Carina Reh.Son 13 los fallecidos con coronavirus, con una letalidad de 1.25% y una tasa de incidencia por cada 10 mil habitantes acumulada de 7,5 por 10 mil. Mientras que la tasa de duplicación de casos es de 25 días.Respecto a la ocupación de unidades de cuidados críticos en los hospitales entrerrianos, se comunicó que hay dos internados en la terapia intensiva del San Martín, cuatro en La Baxada de Paraná y uno en el Masvernat de Concordia; todos con asistencia mecánica respiratoria.Suman 23 los pacientes que desde el comienzo de la pandemia cursaron su internación en unidades de cuidados críticos.Consultada a Reh si desde el COES provincial se evalúan nuevas restricciones ante el aumento de casos de Covid-19, éste aclaró que esa es "una decisión administrativa de autoridades locales". "No solo es el número de casos el elemento que se toma para determinar las decisiones sanitarias porque es una decisión conjunta a los fines de llevar tranquilidad y certeza a los ciudadanos", remarcó.