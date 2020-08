¿Sin Carnaval de Gualeguaychú hasta 2022?: La Comisión decidirá a fin de mes

Sin porteños

Los costos

Sin definiciones

A fines de agosto

Podría suspenderse

, una vez que el COES municipal le apruebe el protocolo, en la que se decidirá el futuro del espectáculo.Mientras la Prefectura de Río de Janeiro canceló la tradicional fiesta de "Réveilllon" de fin de año en las playas de Copacabana, y evalúa suspender el carnaval, como ya lo hizo la ciudad de San Pablo,No obstante, la fecha límite será a fines de agosto, y la Comisión del Carnaval, informará sobre laEste dato fue confirmado apor el presidente de la entidad organizadora Ricardo Saller. "Todo va a depender de la circulación viral en el AMBA, sin ese público es imposible hacer un carnaval de la magnitud en la que lo hacemos por los costos y la recaudación que necesitamos.(durante toda la temporada), restringiendo al máximo un montón de ítems", expresó."Además tenemos que sentarnos a hablar con un montón de gente, (directores de comparsa, diseñadores de carrozas, talladores, costureras entre otros) los valores de la mano de obra, lo quede pesos", remarcó.. "Si hacemos el carnaval en 2021 no va a estar vigente el reglamento de la puesta en escena de las comparsas y no será puntuable".En tanto consideró que: "".En cuanto a la licitación de las cantinas, Saller dijo que: ", no tiene sentido pensar en cuánto sería el canon de cada espacio gastronómico. Tampoco tenemos una productora, porque la pregunta que nos hacemos es quién arriesgaría a".Al consultarle por cómo piensan dar el anuncio sobre la realización o no del espectáculo, Saller manifestó aque: "Tenemos que esperar que nos habiliten realizar reuniones de hasta diez personas, que representen a los cinco clubes organizadores y vamos a tomar una determinación, de lo contario, vamos a tener que hacerlo de forma virtual pero es más difícil.".El problema que enfrentan los directivos del Carnaval es que tendrán que sentarse a tomar una decisión en un contexto de crecimiento diario de los contagios y muertes en el AMBA y la CABA.Hoy por primera vez desde 1976 con la salida de la primer comparsa Acorad de Ike Daroca, acontecimiento que marcó el inicio del Carnaval profesional,