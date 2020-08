Congelamiento en la tarifa de luz: "Es el cuarto trimestre sin aumentos"

Economía No habrá suba de la electricidad en Entre Ríos al menos hasta octubre

El EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) resolvió mantener el cuadro tarifario establecido en noviembre del 2019, hasta el 31 de octubre.En la provincia rigen las revisiones tarifarias integrales que se hacen cada cinco años, y también existen las adecuaciones polinómicas trimestrales del valor agregado de distribución, que es uno de los tres componentes que integran la factura de luz, este último es el se decidió no aumentar.En este sentido explicó que "el último cuadro tarifario, que es el que actualmente está vigente, tiene su inicio el 1 de noviembre de 2019, y en consecuencia este congelamiento se extiende hasta octubre de este año"."Entonces se puede confirmar que en tanto y en cuanto los costos mayoristas no aumenten, que por la información que hay la secretaria de Energía Pública de la Nación no va a aumentar, eso implicaría que no van a incrementar el valor hasta por lo menos el 1 de noviembre", relató Paulin.Según indicó el congelamiento se extiende a todos los 525.000 usuarios del sistema eléctrico de la provincia y comprende a Enersa y a las 18 cooperativas."En la provincia y en la nación, la situación se encuentra estable, si bien durante la pandemia tuvimos que recurrir a la importación de gas, en general se puede decir que estamos con una matriz energética autosuficiente", mencionó.En relación al consumo durante la cuarentena, apuntó: "Lo cierto es que en el sistema eléctrico se determinas por los periodos estivales, en diciembre enero y febrero normalmente hay consumos que tienden a ser más elevados, y en inverno baja, sin embargo, esta lógica altero este esquema de consumo, ya que tenemos un menor consumo en los sectores industriales y un mayor aumento en los usuarios residenciales"."Pero la tendencia en general, es que hubo un mantenimiento en el, y la pandemia afectó un 5por ciento menos de consumo a nivel general".En relación a la facturación de la energía en la provincia, el director de Análisis Normativos, dijo que "las estimaciones están previstas en la ley para circunstancias excepcionales. En este sentido, existe un porcentaje que las medidoras pueden estimar cuando existan razones que así lo justifiquen, siempre que se tomen como parámetros conceptos que sean más favorables para el consumidor"."De las 18 distribuidoras provinciales solamente cuatro hicieron estimaciones, se realizaron para el trimestre dos de este año y arrojaron resultados que son menores a los consumos reales que tuvimos", explicó.Y remarcó: "Lo que surgió posteriormente es que cuando se hicieron las mediciones reales en los domicilios, lo que se hizo fue, adicionar la diferencia de aquel periodo que no se tomó la lectura".En este sentido señaló que fueron muy bajos los reclamos que surgieron "todos fueron solucionados, hicimos una refacturación donde se computó lo que se consumió, si era a favor para el cliente se realizó una nota de crédito"