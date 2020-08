Covid-19: "Es inevitable que aumenten los casos porque aumentó la circulación"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que "todavía hay un gran porcentaje de la población que sigue siendo susceptible" a enfermarse porque no tuvo contacto con el coronavirus e indicó que "es inevitable que aumenten los casos porque aumentó la circulación"."Cuando aumenta la circulación de las personas, aumenta la circulación del virus y es inevitable que aumenten los casos porque es un virus nuevo que se transmite muy fácilmente", indicó Vizzotti en una entrevista con el programa Buen Día de Radio Nacional.Sobre el comportamiento de la población frente a la pandemia, la funcionaria describió que "hay una población muy chiquita que es muy ruidosa que cuestiona la existencia del virus, subestima la situación y constituye un riesgo grande, porque por estar en contra políticamente de algún gobierno, generan situaciones que los ponen en riesgo a ellos y a la comunidad".Vizzotti expresó, además, que con las provincias "el logro más grande que hemos tenido es tener una mirada muy consensuada con los gobernadores y los ministerios de salud de cada jurisdicción".Acerca del nuevo criterio que permite el diagnóstico de un conviviente de caso confirmado con síntomas sin necesidad de realizar el hisopado, sostuvo que "se trata de una práctica habitual en la vigilancia epidemiológica"."En este momento más del 95% de los virus que se aíslan es SARS-Cov-2. Esto permite agilizar los tiempos para diagnosticar y aislar, y hacer más eficiente el uso del hisopado", explicó.Aclaró que "aunque sea conviviente de un caso confirmado, si la persona es trabajadora de salud, tiene condiciones de riesgo, trabaja en un establecimiento cerrado, es gestante o tiene un cuadro moderado o severo, tiene que internarse igual y se hace el hisopado".En referencia a la resolución de Estados Unidos de incluir a la Argentina en un lista de países no recomendados para viajar, indicó que "desconoce" los detalles y sostuvo que, "si se mide la aceleración" de la curva de contagios, la Argentina se encuentra en un "lugar alto" pero esto "no quiere decir que seamos un país con un gran impacto de la pandemia porque si se mira la mortalidad es baja".En relación a la saturación del sistema de salud, sostuvo que "el lugar de más tensión se vio en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sector privado pero ya se estabilizó, y ahora se está viendo en el primer cordón de la Provincia de Buenos Aires".La funcionaria afirmó que también hay "tensión" en el departamento de General Roca (Río Negro), en la ciudad de Río Gallegos, y en la provincia de Jujuy, "que son los lugares donde ha aumentado muy rápido el número de casos y también las personas en terapia intensiva" mientras que "en Córdoba, Rosario y Mendoza hubo mucho aumento de casos pero el sistema de salud es más robusto para dar respuesta"."Lo que vamos a ir viendo que se va a poner en tensión en distintos lugares, cuando eso suceda estaremos desde Nación apoyando a cada jurisdicción", concluyó.