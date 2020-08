Polémica en Concordia:Quieren hacer la Fiesta del Estudiante y hubo una renuncia

Foto 1/2 Foto 2/2

Este jueves renunció la presidenta 2020 de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU). Lo hizo denunciando amenazas y agresiones de parte de otros integrantes de la entidad, quienes promueven llevar adelante una fiesta en plena cuarentena.



Micaela Fogel contó que "hace una semana, recibimos un comunicado de la Municipalidad de Concordia donde decía que, por la pandemia, no íbamos a poder realizar la fiesta de los Estudiantes como se venía haciendo años atrás".



La sugerencia era que "cuando esto se empiece a flexibilizar, poder armar una fiesta pero distinta", puntualizó la joven. Subrayando que "mis compañeros no quisieron acatar eso y yo, como presidenta de ECU 2020 la acepté porque entiendo en la situación en la que estamos".



Pero desde ese momento, según detalló Micaela, "se pusieron en mi contra y me obligaron a bajarme". Lo más condenable, siempre de acuerdo a su relato, es que lograron ese cometido "agrediéndome verbal y físicamente".



"Ellos quieren hacer la fiesta poniendo en riesgo a los delegados de las escuelas, en un lugar lo más cerrado posible, para que nadie se entere y de forma ilegal", remarcó.



Denuncia

La joven adjuntó la denuncia correspondiente, donde deja constancia de las presiones y las agresiones sufridas. "Hoy (por este jueves) concurrí a una reunión y cuando estaba por leer el acta y a sacar fotos porque no quería que inventen más cosas, me rasguñaron el brazo", aseveró.



"No sé si fue a propósito, o sin querer, pero me agredieron y las amenazas existieron, incluso con el envío de audios o llamadas cuando yo estaba en una situación de salud complicada", remató Micaela a Diario Río Uruguay.