Tenía síntomas de covid-19 y asistió a varios asados: Hay 100 familias aisladas

Un hombre de apellido Ávila reconoció haber tenido todos los síntomas de la enfermedad, pero siguió yendo a su trabajo y hasta asistió a varios asados y reuniones sociales. Hasta el momento hay alrededor de 100 familias aisladas y se estima que habría contagiado por lo menos a 300 personas.Ocurrió en Santiago del Estero, la provincia que venía entre las 4 con menor cantidad de casos de COVID-19 (solo 40, de los cuales 30 se habían recuperado). El hombre es un empleado público de 52 años que durante 7 días tuvo fiebre y síntomas de coronavirus, recorrió la ciudad capital, estuvo en La Banda, en Manogasta (a 25 kilómetros al sur de Santiago) y hasta por Pinto (a 230 kilómetros al sur). Luego de ese raid social, fue a dos médicos y cuando no dio más, se presentó en el Hospital Independencia. Allí lo hisoparon y le detectaron Covid-19."No se privó de nada", cuestionó el gobernador Gerardo Zamora durante una conferencia de prensa en la no tuvo más remedio que referirse al caso popularizado a tal punto que el protagonista ya es reconocido como "Don Ávila" y es musa inspiradora de memes, audios, videos y bromas por doquier."Este señor Ávila, que ya es famoso y que todo el mundo conoce, anduvo con síntomas de covid-19 y fue a dos médicos. Cuando no dio más, fue al hospital, algo que no se puede hacer", dijo Zamora. Y no obstante eso, añadió, siguió "haciendo todo lo que no se tiene que hacer: con fiebre y síntomas anduvo reuniones sociales, no se privó de nada. Anduvo en un montón de asados, parece que se dedicaba a eso".El subsecretario de Salud santiagueño, César Monti, indicó que Don Ávila trabaja en el obrador del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (Ipvu), que debió ser cerrado y dejó en aislamiento a 150 personas, que en las próximas horas serán 300 ante la cadena de contactos estrechos y personas que compartieron los asados.Zamora reconoció que Ávila se niega a dar precisiones de los lugares y personas con las que estuvo y admitió que, por ello, aún no se sabe adónde y a cuántos contagió. "Todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores" a que se le detectara el virus. "Tuvimos que pedir a la Justicia y por parte de la policía ya se secuestró dos celulares para saber qué hizo", relató. Eso sí, "no se contagió trabajando".