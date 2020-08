Covid-19 en Viale: "Cada uno es responsable de las medidas que se deben tomar"

Sociedad Confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en Viale

Se registraron dos casos positivos de coronavirus este miércoles en Viale. Al respecto, el intendente de Viale, Carlos Weiss, comunicó aque Salud municipal junto a Epidemiologia de la provincia "se comunican con todos los contactos de los pacientes positivos para que realicen el aislamiento respectivo".Weiss bregó por llevar "tranquilidad" a la población y bregó "por una pronta recuperación de los pacientes", respecto de quienes apuntó que "están compensados, según me comunicó el director del hospital, así que esperamos su evolución favorable"."En Viale se habilitaron los gimnasios con los protocolos correspondientes y las caminatas recreativas; y a partir del próximo lunes, se permitirán algunas actividades deportivas como el ciclismo y beach vóley", comunicó Weiss.En la oportunidad, el mandatario municipal explicó que "las plazas no están habilitadas, y son espacios públicos de difícil control, sobre todo con el calorcito que se registró en estos días; es por eso que a los vecinos les recomendamos que mantengan las distancias y usen tapabocas, el que es obligatorio"."Es muy difícil controlar que una familia pueda ir a un espacio público de distracción a pesar que no están habilitados", reconoció el intendente y encomendó "tomar los recaudos necesarios para evitar contagios".