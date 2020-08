Rosario del Tala sin casos de Covid19: "Cuidamos que los vecinos no se infecten"

"A la guerra contra este amigo invisible la vamos a ganar entre todos", aseguró a Elonce TV el intendente de Rosario del Tala, Luis Schaaf. Es que el departamento del centro entrerriano es uno de los que no registra casos positivos de coronavirus.



"Gracias al compromiso de los vecinos, no tenemos este amigo invisible", remarcó el mandatario municipal. Y agregó: "Más allá que hay algunos irresponsables que traen el virus al departamento, como ha pasado en otro lugares, porque no quiere decir que donde haya virus, no hayan trabajado bien los colegas intendentes".



Schaaf comentó que la localidad registró "casos negativos de Covid-19". "Estamos preparados para aislar a las familias en caso que haya algún caso positivo", aseguró al tiempo que destacó que, en el marco de la llegada de los repatriados durante la cuarentena, "hubo 45 personas en aislamiento".



Punto aparte, el intendente mencionó que la localidad mantiene "dos puestos de control para controlar los 30 ingresos a la localidad durante las 24hs, gracias a la tarea de policía departamental, inspección municipal y bomberos".



"Cuidamos que las personas no se infecten y los vecinos están involucrados en los controles", remarcó.



"Que no haya virus, es porque algo bueno se está haciendo", valoró el mandatario municipal.



El COES local está integrado por 23 personas que se reúne los días lunes para delinear las estrategias a tomar en el marco de la pandemia por coronavirus. (Elonce)