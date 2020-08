La ocupación de camas es inferior al 50% en Entre Ríos

Inversiones

La secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh, informó en la conferencia de prensa virtual de este miércoles sobre el estado de la situación en la provincia y puntualmente sobre la disponibilidad de plazas para internación. Dijo que actualmente el nivel de ocupación de camas de unidades críticas es inferior al 50 por ciento. Detalló que las mismas están distribuidas de la siguiente manera: 55 camas ocupadas en el subsector público para un total de 115; y 56 camas en el subsector privado en relación a 143 camas totales.En relación a el trabajo que viene llevando adelante la provincia en lo que tiene que ver con inversiones realizadas en el sector salud desde el período enero a julio de este año, Reh explicó: "Es importante mencionar la magnitud de la cual vamos a hablar fundamentalmente para tener dimensión de cuánto dinero ha invertido hasta el momento en nuestra provincia en lo que tiene que ver con materia de salud", y detalló: "Específicamente en el subsector publico hablamos de 2800 millones de los cuales podemos distribuirlos de la siguiente manera: 1.200 millones que se han destinado a la partida de funcionamiento de hospitales; 63 millones destinados al funcionamiento del hospital De la Baxada; 75 millones en lo que tiene que ver con centros de salud de referencia y centros de salud de toda la provincia; las partidas de urgencia que tienen que ver con el funcionamiento de los hospitales en materia de prestaciones específicas alcanza a 22 millones; la partida que se distribuye mensualmente para el banco de drogas oncológicas supera los 60 millones de pesos. 290 millones en lo que tiene que ver con guardias activas y pasivas para la asistencia específica en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel y los centros de salud de referencia de la provincia; 39 millones en derivaciones para prestadores privados vinculados a la alta complejidad de aquellas patologías que no pueden ser resueltas en los efectores públicos de nuestra provincia; 93 millones para el programa Incluir Salud, con una financiación casi exclusiva del Tesoro de la provincia; la provisión de insumos y medicamentos para los programas de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, 31 millones; el cofinanciamiento provincial del programa Sumar que alcanza un número de 13 millones de pesos; el cofinanciamiento de programas médicos comunitarios 12 millones; y traslados sanitarios realizados por la Dirección de Emergencia Sanitaria en el territorio de la provincia, 2.100 millones".Reh afirmó que los datos se informan para que "nuestra población tenga la certeza de que el trabajo que se viene realizando en materia de financiación y que significativamente esto se traduce en el trabajo permanente que realizan todos los equipos en las diferentes instituciones en las cuales el subsector público permanentemente se encuentra dando respuestas a las demandas de la población, que no tienen que ver solo con la asistencia de Covid".