Santiago del Estero postergó el regreso presencial a las aulas por 30 días

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, apoyó las medidas adoptadas por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de postergar por 30 días el regreso presencial de clases tras conocerse los nuevos casos de coronavirus en la provincia y enfatizó la importancia de "priorizar el cuidado de la salud de la comunidad educativa".Al respecto, el titular de la cartera educativa a nivel nacional, expresó: "Lamentamos la aparición de nuevos casos en la provincia. Como lo hemos manifestado públicamente, nuestra prioridad es y ha sido el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Apoyo la decisión adoptada por el gobernador Zamora de suspender la presencialidad tanto del personal directivo, docente y no docente como de las y los alumnos hasta que el comité de expertos determine que no hay riesgo para los santiagueños".Asimismo, Trotta destacó que "el regreso a la aulas no es un camino sencillo e implica avances, revisiones y retrocesos de ser necesarios"."La vuelta segura conlleva una revisión diaria de la situación epidemiológica de cada región, la aplicación de protocolos, la construcción de consensos. El regreso físico a las escuelas requiere de una mirada integral; observamos y monitoreamos la realidad de la pandemia en nuestro país y su impacto en cada distrito para la toma de decisiones adecuadas", agregó el funcionario nacional.Ante este cambio de escenario, Nación y Provincia garantizarán la continuidad pedagógica a distancia de alumnas y alumnos y de los procesos de capacitación previstos para las maestras y maestros en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que se han programado para la semana del 10 al 14 de agosto.NA