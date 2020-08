Este año, la Peregrinación de los Pueblos será virtual: cómo lo organizan

Trabajan muchas personas en la organización. Entienden que no pueden esperar hasta último momento. Por este motivo, ya tienen algunas definiciones de cómo se haría la peregrinación de este año.José María Bustamante, párroco de la Parroquia San José de Hasenkamp y Héctor María Aquino, de área de comunicación de la Peregrinación de los Pueblos, dialogaron con"Por la situación propia del virus, no vamos a poder hacerla caminando. Esto es lo más probable. Contemplamos la posibilidad de hacerlo de manera virtual, recordar los distintos momentos que se han vivido. De aquí a octubre tenemos bastante tiempo por delante, y pueden cambiar las cosas. Por ahora la estamos pensando de esta manera", comenzó afirmando el párroco.Contemplan que la salida "podría hacerse con un grupo pequeño de personas, pero con la presencia de que todas las personas puedan participar por Internet", dijo asegurando además que todo se va a ir informando por la página de la Peregrinación.Este es el año mariano nacional. El lema de este año para la peregrinación Hasenkamp Paraná es "María, danos salud, salvación y esperanza".Subrayan con esto el pedido por "la salud física y la salud espiritual y la esperanza para nuestros pueblos, que la necesitamos de manera particular en estos tiempos difíciles. Por ahí, nos sentimos un poco agobiados, necesitamos tener la esperanza como punto firme para nuestra vida", destacó el párroco.Aquino aportó: "Este año atípico a lo normal que lleva la organización, también trabajaremos en base a lo que vamos a poder generar en octubre. Estamos trabajando con la comisión organizadora, para ir armando con todas las áreas, que son muchas, para ir organizado lo que se va a hacer".La salida de la Mater será "simbólica", desde la ermita el viernes 16 de octubre próximo, desde las 17. "En vez de salir con el vehículo rumbo a Paraná, se llevará a Hasenkamp, se recorrerá el pueblo. Se instalarán en las diferentes plazas de la ciudad, altares con la imagen de la Mater, para que, durante las 24 ó 25 horas que dura la peregrinación, normalmente, para que cada peregrino, cada vecino vaya a ese lugar, respetando el protocolo para covid, tomando los recaudos para evitar la aglomeración. Será una trasmisión por Internet en directo, además por todas las redes sociales. Tendremos un equipo de trabajo a tal fin", destacó Aquino.El sábado 17, "pensamos salir con la imagen hacia Paraná, pero sin peregrinos. Se estará en todas las paradas que tiene la peregrinación normalmente, en donde, en cada lugar, se hará una pequeña peregrinación. Habría misa, a las 17, en el Santuario La Loma, que sería celebrada por Puiggari", detalló.