Falta de lluvias se acentúa: En zonas de Argentina la primavera sería más seca

La falta de lluvias se ha ido acrecentando mes a mes en vastas zonas del país, y sus consecuencias se han ido visibilizando: primeramente la histórica bajante del Paraná y otros ríos de la Cuenca del Plata la cual todavía no se ha podido revertir. En estas últimas semanas, los incendios, la mayoría de ellos intencionales, que han encontrado las condiciones propicias de baja humedad y por momentos fuertes vientos del norte para propagarse por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.La sequía golpea duramente en zonas del Litoral, en donde el déficit de lluvias en este 2020 es de 100 a 300mm. Otro dato destacado que recientemente confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es que el último julio finalizó en la Ciudad de Buenos Aires como el 6° en menor cantidad de lluvias en más de 100 años, con un dato alarmante de solo 6 milímetros.El panorama no parece alentador de cara al futuro cercano. El reciente pronóstico climático emitido de manera oficial por el SMN indica que, con valores incluso superiores sobre la provincia de Misiones, publica el sitioDesde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos indicaron aque las reservas hídricas todavía son las adecuadas en gran parte del territorio provincia.Señalaron que "si bien en esta época del año la pérdida de humedad no es determinante, algunas lluvias de mantenimiento siempre son necesarias para realizar algunas tareas de campo vinculadas a optimizar el estado de los cultivares".Como se aprecia en el mapa, "las reservas no han cambiado sustancialmente, aun cuando las lluvias no han sido generosas sobre el sudoeste".En las últimas semanas,Mientras tanto, para jueves y viernes se anuncian precipitaciones en la zona, pero no serían de gran relevancia, dado que, según el Servicio Meteorológico Nacional, serán lluvias aisladas.Asimismo, desde la entidad manifestaron que las heladas de julio fueron "muy intensas, más rigurosas que las previstas".En el nuevo trimestre no se prevén regiones del país con temperaturas más frías que lo normal. Julio pareciera haber sido una excepción dentro de un 2020 que está siendo cálido.Este periodo anómalo de frío parece haber culminado exactamente con el cambio de mes. Agosto comenzó mucho más cálido que lo habitual y según el pronóstico climático del SMN todo parece indicar que este próximo trimestre se mantendrá en valores de temperatura normales en gran parte del país, con algunas zonas particulares que podrían presentarse más cálidas, especialmente la costa patagónica y el extremo sur de esta región, la costa bonaerense, y toda la franja norte del país.