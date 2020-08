Detectaron coronavirus en Buenos Aires a una persona que estuvo en Nogoyá

El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que a una persona que estuvo en dicha ciudad le detectaron coronavirus en Buenos Aires y que por ello hay otras 14 aisladas en un establecimiento rural situado a unos 10 kilómetros de la ciudad que gobierna.



"Hasta el momento, el Departamento Nogoyá presenta tres casos. Uno al inicio de la pandemia en nuestra ciudad, otro en Aranguren y el restante en Don Cristóbal. Seguramente en el reporte de hoy saldrá un nuevo caso positivo, de una persona que está en Buenos Aires", adelantó el jefe comunal.



Acotó que al recibir en la víspera dicha información "se trabajó para aislar a quienes tuvieron contacto con ese reciente caso positivo y se hizo hisopado a una persona".



Cuarentena

"La ciudad no escapa a la realidad de otras. Las temperaturas invitan a la juventud a salir. Teníamos habilitados actividades deportivas y bares hasta las 24. La prohibición de reuniones a nivel nacional no ha caído bien, pero son las reglas de juego que debemos hacer cumplir. Vamos a controlar porque, por una cuestión estrictamente de salud, no se pueden hacer reuniones sociales ni familiares. No soy nadie para sacar los pies del plato y contradecir un decreto nacional", enfatizó Cavagna.



Y resaltó: "Son las reglas de juego y uno debe ser orgánico e institucional. Tenemos que cuidarnos entre todos y trabajar fuertemente en la concientización hasta que tengamos la vacuna".



"Nos ha costado, pero en términos generales el comportamiento" de la población "ha sido bueno", aunque "noto cansada y fastidiada a la gente. Pero no hay tiempo de vencimiento. Hay mucho tiempo por delante", completó el intendente de Nogoyá. Elonce.com