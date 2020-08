A una persona de Nogoyá le detectaron coronavirus en Buenos Aires: 14 aislados

El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que a una persona con domicilio en dicha ciudad le detectaron coronavirus en Buenos Aires y que por ello hay otras 14 aisladas en un establecimiento rural situado a unos 10 kilómetros de la ciudad que gobierna.



"Hasta el momento, el Departamento Nogoyá presenta tres casos. Uno al inicio de la pandemia en nuestra ciudad, otro en Aranguren y el restante en Don Cristóbal. Seguramente en el reporte de hoy saldrá un nuevo caso positivo, de una persona que está en Buenos Aires y tiene domicilio en nuestra ciudad", adelantó el jefe comunal.



Acotó que al recibir en la víspera dicha información "se trabajó para aislar a quienes tuvieron contacto con ese reciente caso positivo y se hizo hisopado a una persona".



Cuarentena

"La ciudad no escapa a la realidad de otras. Las temperaturas invitan a la juventud a salir. Teníamos habilitados actividades deportivas y bares hasta las 24. La prohibición de reuniones a nivel nacional no ha caído bien, pero son las reglas de juego que debemos hacer cumplir. Vamos a controlar porque, por una cuestión estrictamente de salud, no se pueden hacer reuniones sociales ni familiares. No soy nadie para sacar los pies del plato y contradecir un decreto nacional", enfatizó Cavagna.



Y resaltó: "Son las reglas de juego y uno debe ser orgánico e institucional. Tenemos que cuidarnos entre todos y trabajar fuertemente en la concientización hasta que tengamos la vacuna".



"Nos ha costado, pero en términos generales el comportamiento" de la población "ha sido bueno", aunque "noto cansada y fastidiada a la gente. Pero no hay tiempo de vencimiento. Hay mucho tiempo por delante", completó el intendente de Nogoyá. Elonce.com