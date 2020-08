"Este IFE es para los abuelos": Donaron $10.000 en mercadería a un geriátrico

"Este IFE es para ustedes, gracias abuelos", fue el mensaje que acompañó una donación de mercadería por las suma de 10.000 pesos para el hogar de ancianos "Sagrado Corazón de Jesús" de la localidad de Maciá.Una persona, la cual no dio su nombre, compró una importante cantidad de alimentos no perecederos y los donó a la institución que aloja a unos 20 adultos mayores."Los abuelos agradecen este gesto digno", escribieron desde el geriátrico, según pudo conocer"Recibí la mercadería de un negocio de la localidad, la mandaron, porque la persona que la compró prefirió no dar su nombre", aseguró ael encargado del hogar, Hugo Caraballo."Es una donación muy importante para el hogar", remarcó al dar cuenta de la cantidad de alimentos que fueron entregados.El geriátrico, que se encuentra bajo de la dirección de Haydee Orlandi, debido a la pandemia por coronavirus, tiene suspendidas las visitas familiares. "Pero si alguien se acerca porque quiere ver a sus abuelos, porque los extrañas, los llevamos al hall para que puedan estar juntos un ratito", comentó Caraballo en comunicación con"No tenemos ningún infectado y de a poco le vamos dando pelea a esta pandemia", remarcó el trabajador.