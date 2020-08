Último día de veranito, aunque el frío no será tan intenso y durará poco

El calor estará presente hoy sobre las principales provincias del norte del país. En algunas zonas se superarían los 34 grados. Sobre el área pampeana, estará ingresando un frente frío, con viento sur y desarrollo de algunas precipitaciones dispersas.Esta jornada presentará temperaturas cálidas en la mayor parte de la sobre la región central, Litoral y norte del país, con viento norte de regular a fuerte intensidad. Sobre el sur pampeano, el viento estará rotando al sector sur en la jornada. La nubosidad estará en aumento sobre áreas de Buenos Aires y La Pampa, con gradual descenso de la temperatura, publica Infoclima.Las temperaturas: las marcas térmicas en las tarde oscilarán entre los 18 C y 22 °C para la región pampeana y Cuyo: norte de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, yEl cambio de tiempo se notaría este jueves, con viento sur y el descenso de las temperaturas para la región central del país. En Paraná se prevé una máxima de 16 grados, es decir casi la mitad de lo que se registraría hoy.Sin embargo, el frente no tiene una masa de aire tan fría detrás, por lo que el descenso de temperatura no será extremo, sino que las mínimas no bajarían de 8 grados. Esta situación se mantendría sólo el viernes, ya que desde el sábado, volveríamos a estar cerca de los 25 grados de máxima.