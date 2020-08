Coronavirus en Argentina: Confirmaron 168 muertes y 6792 nuevos contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 168 muertes y 6.792 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 213.535 y las víctimas fatales suman 3.979.



Del total de esos casos, 1.123 (0,5%) son importados, 59.408 (27,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119.544 (56%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Desde el último reporte emitido, se registraron 116 nuevas muertes: 71 hombres, 50 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Río Negro; y 44 mujeres; 27 residentes en la provincia de Buenos Aires; 13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Río Negro; y 1 residente en la provincia de Mendoza.



En el reporte matutino, ya habían sido registradas 52 nuevas muertes: 23 hombres, 14 de la provincia de Buenos Aires; siete de la ciudad de Buenos Aires, uno de Mendoza, uno de Corrientes; y 28 mujeres; 21 residentes en la provincia de Buenos Aires y siete de la ciudad de Buenos Aires. También informaron que una persona de la provincia de Buenos Aires fue cargada sin dato de sexo. Un hombre, de la Ciudad de Buenos Aires, fue registrado por error en el sistema como fallecido, al igual que una mujer residente en la provincia de Buenos Aires.



Ayer fueron realizadas 12.839 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 760.746 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 16.765,1 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 94.129 personas.



El número de casos descartados hasta ayer es de 434.939 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).



"En las áreas que están en aislamiento social, preventivo y obligatorio, nunca estuvieron autorizadas las reuniones sociales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad nunca estuvieron autorizadas desde el 20 de marzo, las reuniones sociales, y no han sido solicitadas excepciones por las autoridades porteñas ni de la provincia de Buenos Aires para realizar esas reuniones", explicó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.



"Esto no quiere decir que alguien quiera generar un brote, sino que por subestimar los síntomas o no percibir los riesgos, se pueden generar estas situaciones y en esos ámbitos es más difícil cumplir con las recomendaciones", agregó Vizzotti.



El Ministerio de Salud informó hoy que las ciudades de Córdoba capital, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego, se suman a las regiones de Argentina en las que se reporta transmisión comunitaria de coronavirus. Estas son: el AMBA y las zonas metropolitanas de las provincias de la Pampa, Jujuy, Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Santa Fe.



Un total de 1.150 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 84% lo hacen en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 55,5%.



Las provincias que reportaron nuevos casos, según el parte vespertino del Ministerio de Salud de Nación, son:



Buenos Aires: 4337

Ciudad de Buenos Aires: 1371

Chaco: 53

Chubut: 1

Córdoba: 147

Entre Ríos: 22

Formosa: 1

Jujuy: 269

La Pampa: 1

La Rioja: 29

Mendoza: 106

Neuquén: 18

Río Negro: 197

Salta: 42

San Luis: 5

Santa Cruz: 16

Santa Fe: 101

Santiago del Estero: 1

Tierra del Fuego: 58

Tucumán: 24