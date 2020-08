Incendios en Santa Fe: El humo se hace sentir en Paraná y llega hasta Oro Verde

Paraná Gran cantidad de humo cubrió el cielo de Paraná y cayeron cenizas

Sociedad Provincia puso a disposición brigadistas para sofocar los incendios en las islas

También trabajan Zapadores

Los incendios en la costa de Santa Fe, frente a la capital entrerriana no logran ser controlados y las temperaturas reinantes y el viento que se registra, favorece la propagación de las llamas y el humo recorre varios kilómetros llegando a afectar la ciudad de Paraná y localidades aledañas.Sobre los incendios que ocurren en la provincia vecina, el Director General de Bomberos de la policía de Santa Fe afirmó que "en 31 años que llevo de servicio jamás ví una situación como la del presente, con incendios simultáneos que se dan en casi toda la provincia. Campos y pastizales son el escenario afectado. También en zona de islas donde debido a la gran bajante el fuego no encuentra algún zanjón donde frenarse", prosiguió.Entre las consecuencias que dejan estos incendios no se debe pasar por alto a lo que ocurre con los animales."Tuvimos casos de ganado vacuno, terneros con quemaduras, algunos muertos. Hemos visto también afectación de la fauna de islas. Nutrias, yacarés, carpinchos, acorralados por el fuego", graficó.En menos de 12 horas, este lunes se registraron 12 incendios de pastizales en el Gran Santa Fe. En lo que va del año, el total de las intervenciones en las que actuaron los Bomberos Zapadores por incendios de todo tipo suma más de 1.370.Sólo en los primeros cuatro días de agosto suman 37 las actuaciones de los Bomberos Zapadores por quemas de pastizales en el área metropolitana de Santa Fe. En lo que va del año ya son 1001 y a estas se agregan el resto de las intervenciones por incendios de otra índole que hasta el mes pasado eran 373. Ante la alta demanda, los bomberos no dan abasto los recursos son limitados."Hay una unidad operativa por cuartel. (...) El servicio no está funcionando con normalidad", confirmó en Aire de Santa Fe Víctor Nicolini, integrante de la Cooperativa de Bomberos Zapadores que hasta el año pasado se desempeñó como Jefe de Cuerpo.